Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia Class из прочной нержавеющей стали — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного эспрессо. Машина проста в использовании, удобна в очистке.
Приготовление 7 видов кофе
Автоматический капучинатор
Нержавеющая сталь
Регулируемая кофемолка, 5 степеней
Фильтр BRITA INTENZA+: особый 4-ступенчатый фильтр для воды, разработанный специально для кофемашин компании Saeco компанией BRITA. Благодаря этому фильтру у вас всегда будет чистая вода для приготовления кофе. Порошок для очистки системы подачи молока: очищайте систему подачи молока, чтобы получать самую лучшую пенку. Средство очистки от накипи: оно обладает особым мягким составом, который позволяет эффективно очищать от накипи, а также оно безопасно для компонентов кофемашины.
Поддон для капель Saeco и капучинатор либо молочный кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное и гигиеничное решение сэкономит вам время.
Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
vikasup
05/08/2020
Україна
Ресторанна кава вдома
Смачна кава, легко очищується, легко і швидко готується напій за допомогою однієї кнопки. Ми задоволені
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Intelia HD8752/89 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2019-07-05
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Intelia HD8752/89 Автоматична кавомашина Philips
Date of Use 2019-07-05