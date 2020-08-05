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  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием
  • Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием

Больше не доступен

Philips Saeco InteliaАвтоматическая кофемашина

HD8752/89

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием

Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia Class из прочной нержавеющей стали — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного эспрессо. Машина проста в использовании, удобна в очистке.

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С превосходным автоматическим вспенивателем молока Saeco

Эспрессо и густая молочная пенка одним нажатием

  • Приготовление 7 видов кофе

  • Автоматический капучинатор

  • Нержавеющая сталь

  • Регулируемая кофемолка, 5 степеней

Сверхпрочность, широкий выбор аксессуаров

Сверхпрочность, широкий выбор аксессуаров

Фильтр BRITA INTENZA+: особый 4-ступенчатый фильтр для воды, разработанный специально для кофемашин компании Saeco компанией BRITA. Благодаря этому фильтру у вас всегда будет чистая вода для приготовления кофе. Порошок для очистки системы подачи молока: очищайте систему подачи молока, чтобы получать самую лучшую пенку. Средство очистки от накипи: оно обладает особым мягким составом, который позволяет эффективно очищать от накипи, а также оно безопасно для компонентов кофемашины.

Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

Простая очистка: компоненты можно мыть в посудомоечной машине

Поддон для капель Saeco и капучинатор либо молочный кувшин можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное и гигиеничное решение сэкономит вам время.

Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

Благодаря автоочистке от загрязнений и накипи кофемашина всегда будет чистой

Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе. Эта кофемашина не только сообщает о необходимости удаления накипи, но и запустит автоматическую процедуру очистки от накипи, выводя на экран сообщения, когда от вас требуются дополнительные действия. Очистка от накипи стала значительно проще!

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/08/2020

Україна

Україна

Ресторанна кава вдома

Смачна кава, легко очищується, легко і швидко готується напій за допомогою однієї кнопки. Ми задоволені

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Intelia HD8752/89 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2019-07-05

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Intelia HD8752/89 Автоматична кавомашина Philips

Date of Use 2019-07-05

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