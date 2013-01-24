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    Saeco Minuto

    Автоматическая кофемашина

    HD8762/01
    Saeco
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Saeco
    • Любимый кофе одним нажатием Любимый кофе одним нажатием Любимый кофе одним нажатием
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      Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

      HD8762/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Любимый кофе одним нажатием

      Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

      Любимый кофе одним нажатием

      Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями Узнать обо всех преимуществах

      Любимый кофе одним нажатием

      Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Saeco Minuto Автоматическая кофемашина

      Любимый кофе одним нажатием

      Только полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденные рабочие характеристики, большую вместимость и компактный размер, позволяя приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями Узнать обо всех преимуществах

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        Minuto

        Minuto

        Автоматическая кофемашина

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Любимый кофе одним нажатием

        Варочная группа быстро снимается одним движением

        • Приготовление 7 видов кофе
        • Автоматический капучинатор
        • Черный
        • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
        Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

        Кофе без жженого привкуса благодаря 100%-но керамическим жерновам

        В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

        Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

        Быстрый нагрев бойлера для моментального приготовления кофе

        Благодаря технологии быстрого нагрева бойлера ваша кофемашина Saeco всегда готова к работе. Не нужно ждать перед приготовлением каждого эспрессо, ведь теперь вы сможете готовить свой любимый кофе чашка за чашкой.

        Запатентованный автоматический капучинатор готовит вкусную пенку

        Запатентованный автоматический капучинатор готовит вкусную пенку

        Благодаря новому запатентованному автоматическому капучинатору с циклонической камерой готовить вкусный капучино на этой эспрессо-кофемашине Saeco легко. Молоко поступает в капучинатор непосредственно из пакета или кувшина, автоматически взбивается и наливается в чашку. А эксклюзивная циклоническая камера обеспечивает ровный поток молока без разбрызгивания.

        Сохраните параметры вашего любимого напитка

        Сохраните параметры вашего любимого напитка

        Благодаря инновационной функции памяти, которая сохраняет настройки объема, крепости и температуры кофе, вы всегда сможете получать идеальный эспрессо, сваренный специально для вас. Просто нажмите одну кнопку и сможете наслаждаться вашим любимым кофейным напитком.

        Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

        Регулируемый носик сохраняет тепло и подходит для любых чашек

        Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

        Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

        Удобство очистки: съемные части можно мыть в посудомоечной машине

        Капучинатор и кувшин для молока кофемашин Saeco можно мыть в посудомоечной машине, а значит, вы можете поддерживать чистоту без лишних хлопот.

        Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

        Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

        Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

        Съемная варочная группа для удобства очистки

        Съемная варочная группа для удобства очистки

        Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

        Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

        Благодаря автоматической очистке от загрязнений и накипи ваша кофемашина всегда будет идеально чистой

        Эспрессо-кофемашина Saeco оснащена технологией автоматической очистки водой перед включением и выключением кофемашины, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлит срок службы. Кофемашина не только сообщит вам о необходимости провести очистку, но и начнет ее автоматически. Просто следуйте указаниям на экране. Удаляйте накипь без лишних хлопот!

        Технические характеристики

        • Технические характеристики

          Количество бойлеров
          1 бойлер
          Давление воды в насосе
          15 бар (идеальный эспрессо)
          Поддерживаемые виды кофе
          • Молотый кофе
          • Цельные кофейные зерна
          Страна изготовления
          • Разработано в Италии
          • Сделано в Европе
          Съемная варочная группа
          Да
          Питание
          1850  Вт
          напряжение
          230  В
          Частота
          50  Гц
          Длина шнура
          80  см

        • Идеальный эспрессо

          Технология приготовления эспрессо
          • Адаптируемая система Saeco
          • Система сохранения аромата: предварительное заваривание

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Легко использовать

          Очистка и обслуживание
          Цикл удаления накипи
          Использование
          • Регулируемый диспенсер для кофе
          • Быстрый пар
          • Съемная варочная группа
          • Выбор обычного эспрессо/эспрессо лунго

        • Вес и габариты

          Вес продукта
          7,5  кг
          Размеры изделия (Д х Г х В)
          215 x 429 x 330  миллиметра
          Емкость для зерен
          250  г
          Емкость контейнера для отходов
          15  порций
          Объем резервуара для воды
          1,8  л
          Максимальная высота чашки
          152  миллиметра

        • Особенности

          Одновременное приготовление двух чашек
          Да
          Совместимость с фильтром Brita
          Опционально

        • Дизайн

          Цвет
          Матовый черный
          Материалы и отделка
          Пластик

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