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    • Превосходный кофе из свежих зерен одним нажатием кнопки Превосходный кофе из свежих зерен одним нажатием кнопки Превосходный кофе из свежих зерен одним нажатием кнопки
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      3000 Series Автоматическая кофемашина

      HD8827/09

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Превосходный кофе из свежих зерен одним нажатием кнопки

      Philips серии 3000 CMF благодаря компактному размеру и высокой вместимости позволяет наслаждаться эспрессо и классическим кофе из свежих зерен — требуется лишь одно нажатие кнопки. Готовьте великолепный капучино за считаные секунды, используя классический капучинатор.

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      3000 Series Автоматическая кофемашина

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      этот продукт
      3000 Series
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      3000 Series

      Автоматическая кофемашина

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      Превосходный кофе из свежих зерен одним нажатием кнопки

      Высокая вместимость и компактный размер

      • 4 вида кофе
      • Классический капучинатор
      • Черный
      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

      Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении

      Четыре превосходных кофейных напитка на выбор — в вашем распоряжении

      Готовьте любимые кофейные напитки для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью полностью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе.

      Регулируйте носик подачи кофе в соответствии с размером чашки

      Регулируйте носик подачи кофе в соответствии с размером чашки

      Регулируемый носик наших эспрессо-кофемашин подходит для любых чашек, к тому же он исключает разливание и охлаждение напитка. Подавайте кофе идеальной температуры и поддерживайте чистоту кофемашины.

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

      Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

      Выбор объема напитка, 2 настройки крепости и 5 степеней помола

      Выбор объема напитка, 2 настройки крепости и 5 степеней помола

      Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость и объем для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

      Большие возможности в компактном решении

      Большие возможности в компактном решении

      Кофемашина не занимает много места благодаря компактной конструкции, а вместительные контейнеры для зерен, отходов и резервуар для воды не требуют частого наполнения или опустошения. Интеллектуальная автоматическая кофемашина гарантирует максимальное удобство использования и производительность благодаря высокой емкости резервуара для воды, контейнера для кофейных зерен и контейнера для отходов.

      Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

      Идеальная температура кофе благодаря термоблоку

      Благодаря термоблоку вы сможете готовить кофе и капучино неизменно идеальной температуры. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

      Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

      Настройте и сохраните свой собственный профиль

      Настройте и сохраните свой собственный профиль

      Сохраните оптимальный объем для любого вида кофейного напитка. Вы сможете одним нажатием кнопки готовить эспрессо, классический кофе и любые другие напитки так, как нравится именно вам.

      Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

      Наслаждайтесь великолепным кофе благодаря автоматической промывке и инструкциям по удалению накипи

      Эта кофемашина оснащена технологией автоматической очистки контура водой перед включением и выключением, поэтому кофе всегда будет вкусным и ароматным. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы прибора. Кофемашина не только сообщает о необходимости проведения очистки от накипи — на дисплее отображаются пошаговые инструкции, помогающие ее выполнить.

      Готовьте 2 чашки одновременно с помощью специальной функции

      Разделите с близкими наслаждение любимым кофе благодаря возможности приготовления двойной порции

      • Индивидуальная настройка

        Настройки уровня крепости
        2
        Объем кофе
        Регулируется
        Степени помола
        5
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Нет
        Профили пользователя
        1

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Эспрессо лунго
        • Горячая вода
        • Кофе
        Приготовление молотого кофе
        Нет
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Другие функции

        Съемная варочная группа
        Да
        Автопромывка и удаление накипи
        Да
        Основной переключатель питания
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да

      • Технические характеристики

        Напряжение
        230  V
        Длина шнура
        > 100  cm
        Частота
        50  Hz
        Емкость контейнера для отходов
        15  servings
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  l
        Емкость отсека для зерен
        250  g
        Вес изделия
        7.2  kg
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Резервуар для воды
        Доступ с верхней панели
        Макс. высота чашки
        152  mm
        Совместимость с фильтром
        Brita Intenza
        Цвет и отделка
        Черная
        Габариты изделия
        215 x 330 x 429  mm

      • Общие характеристики

        Система подачи молока
        Классический капучинатор
        Пользовательский интерфейс
        Кнопки со светодиодной подсветкой

      Badge-D2C

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