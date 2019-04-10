КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Standard Product Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8828/09
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8828/09
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8828/09
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Super-automatic espresso machine HD8828/09
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Super-automatic espresso machine

Больше не доступен

3100 seriesАвтоматическая кофемашина

HD8828/09

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки

Готовьте идеальный эспрессо и капучино из свежих зерен благодаря 100 %-но керамическим жерновам. Выбирайте крепость, температуру и объем напитка на интуитивно понятном дисплее. Горячий капучино готовится одним нажатием кнопки благодаря встроенному кувшину для молока.

Посмотреть все преимущества

Благодаря интуитивно понятному дисплею

Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки

  • 5 напитков

  • Встроенный кувшин для молока

  • Черный

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Регулируйте высоту носика под размер чашки

Регулируйте высоту носика под размер чашки

Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Понятная, удобная, стильная! Рекомендую данную модель

Очень довольна данной моделью! Давно хотела себе кофемашину с автоматическим приготовлением латте/капучино и вот моя мечта сбылась) Она прекрасна: стильная, компактная, продуманная. Сказать что я довольна - это ничего не сказать! Теперь приготовление любимого напитка занимает пару секунд и это прекрасно! Все легко можно перепрограммировать под себя, настроить любой напиток. Удобный контейнер для молока. Можно взбивать тёплое молоко для детей. Очень удобно что после приготовления напитка с молоком есть функция быстрой промывки молочной группы. Получаю удовольствие от использования кофемашины каждое утро)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 3100 series HD8828/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 3100 series HD8828/09 Супер автоматична еспресо кавомашина

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения