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Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
Готовьте идеальный эспрессо и капучино из свежих зерен благодаря 100 %-но керамическим жерновам. Выбирайте крепость, температуру и объем напитка на интуитивно понятном дисплее. Горячий капучино готовится одним нажатием кнопки благодаря встроенному кувшину для молока.
5 напитков
Встроенный кувшин для молока
Черный
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Marina3100
10/04/2019
Україна
Понятная, удобная, стильная! Рекомендую данную модель
Очень довольна данной моделью! Давно хотела себе кофемашину с автоматическим приготовлением латте/капучино и вот моя мечта сбылась) Она прекрасна: стильная, компактная, продуманная. Сказать что я довольна - это ничего не сказать! Теперь приготовление любимого напитка занимает пару секунд и это прекрасно! Все легко можно перепрограммировать под себя, настроить любой напиток. Удобный контейнер для молока. Можно взбивать тёплое молоко для детей. Очень удобно что после приготовления напитка с молоком есть функция быстрой промывки молочной группы. Получаю удовольствие от использования кофемашины каждое утро)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 3100 series HD8828/09 Супер автоматична еспресо кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 3100 series HD8828/09 Супер автоматична еспресо кавомашина