Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки
Нет ничего проще, чем готовить превосходный эспрессо и напитки с молочной пеной
Автоматический капучинатор
Серебристо-жемчужный
Регулируемая кофемолка, 5 степеней
Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.
Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
AleksandraS
13/04/2019
Україна
Служить нам ця кофемашина вже 3 рік і вона бездоганна
Варить каву в зернах чудово. Смак, аромат, пінка – все передає прекрасно! Легко чиститься, подає сигнал, коли треба це зробити. Достатній об‘єм для води. А лате друзі не відрізняють від того, що в кафе! Пінку робить неймовірну, легко і швидко. Лате виходить гарно прошароване, як на фото!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Intelia Evo HD8881/09 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Intelia Evo HD8881/09 Супер автоматична еспрессо кавомашина