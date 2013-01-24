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    Saeco Intelia Evo

    Автоматическая кофемашина

    HD8881/09
    Saeco
    Общая оценка / 5
    Saeco
    • Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки
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      Saeco Intelia Evo Автоматическая кофемашина

      HD8881/09
      Общая оценка / 5

      Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки

      Нет ничего проще, чем готовить превосходный эспрессо и напитки с молочной пеной Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Saeco Intelia Evo Автоматическая кофемашина

      Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки

      Нет ничего проще, чем готовить превосходный эспрессо и напитки с молочной пеной Узнать обо всех преимуществах

      Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки

      Нет ничего проще, чем готовить превосходный эспрессо и напитки с молочной пеной Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Saeco Intelia Evo Автоматическая кофемашина

      Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки

      Нет ничего проще, чем готовить превосходный эспрессо и напитки с молочной пеной Узнать обо всех преимуществах

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        Intelia Evo

        Intelia Evo

        Автоматическая кофемашина

        Итого:

        Эспрессо и молочная пена одним нажатием кнопки

        Благодаря уникальному капучинатору Saeco

        • Автоматический капучинатор
        • Серебристо-жемчужный
        • Регулируемая кофемолка, 5 степеней
        5 степеней помола для выбора крепости кофе

        5 степеней помола для выбора крепости кофе

        Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

        Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

        Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

        Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

        Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

        Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

        Кофемашина запоминает выбранную вами крепость кофе

        Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.

        Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

        Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

        Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете простым нажатием кнопки приготовить превосходную молочную пену, которая станет венцом вашего кофейного творения. За считанные секунды готовится нежная молочная пена идеальной консистенции — настоящий соблазн для любителей капучино.

        Технические характеристики

        • Забота об окружающей среде

          Потребляемая мощность при заваривании
          1850  Вт

        • Общие характеристики

          Одновременное приготовление чашек кофе
          2
          Подходит для
          Цельные кофейные зерна, молотый кофе
          Тип бойлера
          Быстрый нагрев бойлера
          Специальные функции
          • Кофемолка с керамическими жерновами
          • Ручной капучинатор с насадкой-панарелло
          • Опция пара
          • Предварительное заваривание
          • Встроенная кофемолка
          • Опция кипятка
          Настраиваемые характеристики для каждого напитка
          • Регулировка крепости кофе
          • Регулируемая температура
          • Регулировка объема напитка
          Удобное и простое использование
          • Регулируемый носик
          • Автоматический переход в режим ожидания
          Простая очистка и обслуживание
          • Автоматический цикл удаления накипи
          • Съемная варочная группа
          • Цикл автоматического ополаскивания
          Кофейные напитки
          Эспрессо, капучино, горячая вода, Cafè Créme, молочная пена, эспрессо макиато, латте макиато

        • Отделка

          Материал бойлера
          Нержавеющая сталь
          Материал основного корпуса
          Пластик и хромированные детали

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Румыния

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

        • Легко использовать

          Использование
          Фильтр для воды

        • Вес и габариты

          Вес изделия
          8,9  кг
          Размеры изделия (Ш x Г x В)
          256 x 440 x 340  мм

        • Особенности

          Капучинатор
          Да

        • Дизайн

          Цвет
          Серебристо-жемчужный/черный

        • Технические характеристики

          Давление насоса
          15 бар
          Емкость контейнера для кофейных зерен
          300  г
          Емкость контейнера для отходов
          10  порций
          Высота чашки (макс.)
          130  мм
          Бойлеры
          1
          Длина шнура
          0,8  м
          Вместительный резервуар для воды
          1,5  л

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