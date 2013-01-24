Максимум вкуса, минимум жира
Аэрогриль Philips XXL использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Новая технология Fat Removal не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимум вкуса, минимум жира
Аэрогриль Philips XXL использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Новая технология Fat Removal не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах
Максимум вкуса, минимум жира
Аэрогриль Philips XXL использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Новая технология Fat Removal не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимум вкуса, минимум жира
Аэрогриль Philips XXL использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Новая технология Fat Removal не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах
Готовьте более полезные блюда без лишнего жира. Аэрогриль Philips — это единственный аэрогриль с технологией Fat Removal, которая выводит из продуктов лишний жир. Наслаждайтесь вкусными блюдами с хрустящей корочкой и мягкими внутри — максимум вкуса, минимум жира.
Да, мультипечь XXL позволяет готовить блюда на всю семью. Его объема хватает для простого приготовления больших порций вкусных блюд. Вы можете приготовить целую курицу или до 1,4 кг картофеля фри, чтобы накормить даже большую семью или нескольких друзей. Подавайте до 6 порций с большой корзиной объемом 7,3 л.
Режим поддержания температуры Keep Warm поможет наслаждаться вкусом любимого блюда в удобное время. В этом режиме идеальная температура блюда будет поддерживаться в течение 30 минут.
Технология Philips Rapid Air обеспечивает в 7 раз более быстрый поток воздуха для приготовления вкусных блюд с хрустящей корочкой*. Наслаждайтесь здоровой и вкусной пищей с хрустящей корочкой, но мягкую внутри
Аэрогриль Philips позволяет готовить блюда быстрее и удобнее, чем когда-либо. Благодаря быстрому нагреву и технологии Rapid Air ваши блюда приготовятся в 1,5 раза быстрее, чем в духовом шкафу. Что самое приятное, вам не нужно ставить мультипечь на нагрев до начала приготовления. Просто включите его и начинайте готовить.
Очистка мультипечи стала проще и быстрее благодаря корзине QuickClean со съемной решеткой с антипригарным покрытием. И корзину, и съемный поддон с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине для простой очистки.
Мультипечь использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Более того, в готовом блюде будет до 90 % меньше жира*. Наслаждайтесь вкуснейшей хрустящей корочкой с минимальным количеством жира.
Удобный цифровой интерфейс и запрограммированные режимы позволяют приготовить замороженный картофель фри, мясо, рыбу, целую курицу и куриные ножки одним касанием кнопки. С помощью панели управления QuickControl можно установить нужную температуру и время приготовления.
Мультипечь позволяет готовить сотни различных блюд. Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре и даже подогревайте свои блюда. Каждый кусочек станет лакомым благодаря системе воздухопотока Philips и дизайну в виде звезды. Прибор равномерно готовит блюда со всех сторон, обеспечивая идеальный процесс приготовления.
В нашей бесплатной брошюре вы найдете более 30 отличных идей для простого приготовления вкусных блюд от профессиональных шеф-поваров: от рецептов быстрых полезных закусок до полноценных блюд для всей семьи. Вы также найдете множество простых рецептов, советов и руководств в приложении для аэрогриля Philips.
Общие характеристики
Дизайн и отделка
Аксессуары в комплекте
Обслуживание
Забота об окружающей среде
Технические характеристики
Вес и габариты
Дизайн
HD9952/00
HD9951/00
HD9950/00