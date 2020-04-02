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  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира
  • Максимум вкуса, минимум жира

Больше не доступен

МультипечьPhilips Ovi XXL

HD9650/90

4.9
| (43) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Максимум вкуса, минимум жира
Мультипечь Philips Ovi XXL использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Новая технология Fat Removal не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье.
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Потрясающий вкус и хрустящая корочка без лишнего жира*

Максимум вкуса, минимум жира

  • Технология Rapid Air

  • Корзина с антипригарным покрытием

  • 2225 Вт

  • Корзина емкостью до 1,4 кг (6 порций)

  • 5 предустановленных программ

Технология Fat Removal выводит лишний жир из продуктов

Технология Fat Removal выводит лишний жир из продуктов

Готовьте более полезные блюда без лишнего жира. Аэрогриль Philips располагает технологией Fat Removal, которая выводит из продуктов лишний жир. Наслаждайтесь вкусными блюдами с хрустящей корочкой и мягкими внутри — максимум вкуса, минимум жира.

XXL: готовьте целую курицу или 1,4 кг картофеля фри на всю семью

XXL: готовьте целую курицу или 1,4 кг картофеля фри на всю семью

Да, мультипечь XXL позволяет готовить блюда на всю семью. Его объема хватает для простого приготовления больших порций вкусных блюд. Вы можете приготовить целую курицу или до 1,4 кг картофеля фри, чтобы накормить даже большую семью или нескольких друзей. Подавайте до 6 порций с большим противнем объемом 7,3 л.

Функция поддержания температуры для подачи блюда горячим в удобное время

Функция поддержания температуры для подачи блюда горячим в удобное время

Режим поддержания температуры Keep Warm поможет наслаждаться вкусом любимого блюда в удобное время. В этом режиме идеальная температура блюда будет поддерживаться в течение 30 минут.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.9

из 5

43

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

2
1

02/04/2020

Україна

Україна

Многофункциональная

Ну, что можно сказать. Разобрался в использовании легко. Где регулировать температуру, где время. Большой объем, тоже понравилось. Сам процесс приготовления крылышек быстр 20 минут и готово. Делал по инструкции. Очень понравились, верх запечённый, а середина сочная.  В принципе вещь классная.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипечь HD9650/90 Philips Ovi XXL

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипечь HD9650/90 Philips Ovi XXL

17/09/2018

Україна

Україна

Великолепно, но...

Добрый день, искала, выбирала, купила! Прибор великолепный и по внешнему виду и по функционалу. Но, практика показывает, первопроходцам всегда тяжело... нет инструкции на русском языке, так же книга рецептов не имеет русского перевода :(( это огромный минус В интернете рецептов на данную модель тоже очень мало, прийдется методом проб и ошибок :( По функционалу также хотелось почитать подробнее

Этот отзыв про Мультипечь HD9650/90 Philips Ovi XXL

Этот отзыв про Мультипечь HD9650/90 Philips Ovi XXL

20/08/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Краща

Тому що гарна та функціональна мультипіч.Роюить все

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL

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      Примечания

      1. По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных во фритюре и воке

      2. Технология Rapid Air Technology повышает скорость воздухопотока в корзине в 7 раз по сравнению с аэрогрилем Philips Viva с плоским дном

      3. По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips

      4. Потребление энергии при приготовлении куриной грудки/филе лосося (AF 160 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории на продуктах HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результат может отличаться в зависимости от продукта.