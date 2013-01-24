В 1,5 раза быстрее, чем в духовом шкафу*

Аэрогриль Philips позволяет готовить блюда быстрее и удобнее, чем когда-либо. Благодаря быстрому нагреву и технологии Rapid Air ваши блюда приготовятся в 1,5 раза быстрее, чем в духовом шкафу. Что самое приятное, вам не нужно ставить мультипечь на нагрев до начала приготовления. Просто включите его и начинайте готовить.