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Premium

Мультипечь XXL

HD9650/90
Общая оценка / 5
  • Максимум вкуса, минимум жира Максимум вкуса, минимум жира Максимум вкуса, минимум жира
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    Premium Мультипечь XXL

    HD9650/90
    Общая оценка / 5

    Максимум вкуса, минимум жира

    Аэрогриль Philips XXL использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Новая технология Fat Removal не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах

    Premium Мультипечь XXL

    Максимум вкуса, минимум жира

    Аэрогриль Philips XXL использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Новая технология Fat Removal не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах

    Максимум вкуса, минимум жира

    Аэрогриль Philips XXL использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Новая технология Fat Removal не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах

    Premium Мультипечь XXL

    Максимум вкуса, минимум жира

    Аэрогриль Philips XXL использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Новая технология Fat Removal не дает жиру скапливаться в блюдах, поэтому вы можете готовить любимую пищу для своей семьи и не беспокоиться о здоровье. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимум вкуса, минимум жира

      Потрясающий вкус и хрустящая корочка без лишнего жира*

      • Технология Fat Removal
      • Технология Rapid Air
      • черный, 1,4 кг
      Технология Fat Removal выводит лишний жир из продуктов

      Технология Fat Removal выводит лишний жир из продуктов

      Готовьте более полезные блюда без лишнего жира. Аэрогриль Philips — это единственный аэрогриль с технологией Fat Removal, которая выводит из продуктов лишний жир. Наслаждайтесь вкусными блюдами с хрустящей корочкой и мягкими внутри — максимум вкуса, минимум жира.

      XXL: готовьте целую курицу или 1,4 кг картофеля фри на всю семью

      XXL: готовьте целую курицу или 1,4 кг картофеля фри на всю семью

      Да, мультипечь XXL позволяет готовить блюда на всю семью. Его объема хватает для простого приготовления больших порций вкусных блюд. Вы можете приготовить целую курицу или до 1,4 кг картофеля фри, чтобы накормить даже большую семью или нескольких друзей. Подавайте до 6 порций с большой корзиной объемом 7,3 л.

      Функция поддержания температуры Keep warm позволяет подавать блюдо горячим в удобное время

      Функция поддержания температуры Keep warm позволяет подавать блюдо горячим в удобное время

      Режим поддержания температуры Keep Warm поможет наслаждаться вкусом любимого блюда в удобное время. В этом режиме идеальная температура блюда будет поддерживаться в течение 30 минут.

      Технология Rapid Air для вкусных блюд с хрустящей корочкой

      Технология Rapid Air для вкусных блюд с хрустящей корочкой

      Технология Philips Rapid Air обеспечивает в 7 раз более быстрый поток воздуха для приготовления вкусных блюд с хрустящей корочкой*. Наслаждайтесь здоровой и вкусной пищей с хрустящей корочкой, но мягкую внутри

      В 1,5 раза быстрее, чем в духовом шкафу*

      В 1,5 раза быстрее, чем в духовом шкафу*

      Аэрогриль Philips позволяет готовить блюда быстрее и удобнее, чем когда-либо. Благодаря быстрому нагреву и технологии Rapid Air ваши блюда приготовятся в 1,5 раза быстрее, чем в духовом шкафу. Что самое приятное, вам не нужно ставить мультипечь на нагрев до начала приготовления. Просто включите его и начинайте готовить.

      QuickClean, все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      QuickClean, все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине

      Очистка мультипечи стала проще и быстрее благодаря корзине QuickClean со съемной решеткой с антипригарным покрытием. И корзину, и съемный поддон с антипригарным покрытием можно мыть в посудомоечной машине для простой очистки.

      Приготовление с небольшим количеством масла или без него

      Приготовление с небольшим количеством масла или без него

      Мультипечь использует для жарки горячий воздух, поэтому при приготовлении блюд почти не нужно добавлять масло. Более того, в готовом блюде будет до 90 % меньше жира*. Наслаждайтесь вкуснейшей хрустящей корочкой с минимальным количеством жира.

      Цифровой дисплей и 5 запрограммированных режимов

      Цифровой дисплей и 5 запрограммированных режимов

      Удобный цифровой интерфейс и запрограммированные режимы позволяют приготовить замороженный картофель фри, мясо, рыбу, целую курицу и куриные ножки одним касанием кнопки. С помощью панели управления QuickControl можно установить нужную температуру и время приготовления.

      Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте.

      Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре. И даже подогревайте.

      Мультипечь позволяет готовить сотни различных блюд. Жарьте, пеките, готовьте на гриле и во фритюре и даже подогревайте свои блюда. Каждый кусочек станет лакомым благодаря системе воздухопотока Philips и дизайну в виде звезды. Прибор равномерно готовит блюда со всех сторон, обеспечивая идеальный процесс приготовления.

      Сотни рецептов в приложении и включенной в комплект книге рецептов

      Сотни рецептов в приложении и включенной в комплект книге рецептов

      В нашей бесплатной брошюре вы найдете более 30 отличных идей для простого приготовления вкусных блюд от профессиональных шеф-поваров: от рецептов быстрых полезных закусок до полноценных блюд для всей семьи. Вы также найдете множество простых рецептов, советов и руководств в приложении для аэрогриля Philips.

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Настройка времени
        До 60 минут
        Настройка температуры
        40–200 °C
        Функция сохранения настроек
        Да
        Термоизолированный корпус
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Сигнал готовности
        Да
        Переключатель включение/выключение
        Да
        Индикатор включения питания
        Да
        Функции устройства
        • Автоматическое отключение
        • Отделение для хранения шнура
        • Цифровой сенсорный дисплей
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Сигнал готовности
        • Настройка температуры
        • Функция поддержания температуры Keep warm
        • Книга рецептов и приложение
        • Программа
        • Корзина QuickClean
        • Улучшенная программа быстрого подогрева Advanced Rapid Heat
        Технология
        Технология Rapid Air

      • Дизайн и отделка

        Материал основного корпуса
        Пластик
        Цвет панели управления
        Черный

      • Аксессуары в комплекте

        Светодиодный дисплей
        Да
        Запатентованная технология Rapid Air
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Питание
        2225  Вт
        Программы
        5 предустановок
        Кнопка Keep Warm
        Да
        Мгновенное включение / без предварительного нагрева
        Да
        Запрограммированная кнопка
        Да
        Сохранение желаемых настроек
        Нет
        Интерфейс
        Цифровой дисплей
        Технология Fat Removal
        Да
        Объем корзины
        • 0,8 кг картофеля фри
        • 1,4 кг
        Вместимость корзины
        1,4  кг

      • Вес и габариты

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        433 x 321 x 315  миллиметра
        Вес изделия
        7,99  кг

      • Дизайн

        цвет
        Черный

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            • *По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных во фритюре и воке
            • *По сравнению с приготовлением картофеля фри и куриных ножек в обычном духовом шкафу
            • *Технология Rapid Air Technology повышает скорость воздухопотока в корзине в 7 раз по сравнению с аэрогрилем Philips Viva с плоским дном
            • * По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips

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