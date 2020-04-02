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Больше не доступен
Технология Rapid Air
Корзина с антипригарным покрытием
2225 Вт
Корзина емкостью до 1,4 кг (6 порций)
5 предустановленных программ
Готовьте более полезные блюда без лишнего жира. Аэрогриль Philips располагает технологией Fat Removal, которая выводит из продуктов лишний жир. Наслаждайтесь вкусными блюдами с хрустящей корочкой и мягкими внутри — максимум вкуса, минимум жира.
Да, мультипечь XXL позволяет готовить блюда на всю семью. Его объема хватает для простого приготовления больших порций вкусных блюд. Вы можете приготовить целую курицу или до 1,4 кг картофеля фри, чтобы накормить даже большую семью или нескольких друзей. Подавайте до 6 порций с большим противнем объемом 7,3 л.
Режим поддержания температуры Keep Warm поможет наслаждаться вкусом любимого блюда в удобное время. В этом режиме идеальная температура блюда будет поддерживаться в течение 30 минут.
4.9
из 5
43
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Vadim1505
02/04/2020
Україна
Многофункциональная
Ну, что можно сказать. Разобрался в использовании легко. Где регулировать температуру, где время. Большой объем, тоже понравилось. Сам процесс приготовления крылышек быстр 20 минут и готово. Делал по инструкции. Очень понравились, верх запечённый, а середина сочная. В принципе вещь классная.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипечь HD9650/90 Philips Ovi XXL
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипечь HD9650/90 Philips Ovi XXL
Светлана
17/09/2018
Україна
Великолепно, но...
Добрый день, искала, выбирала, купила! Прибор великолепный и по внешнему виду и по функционалу. Но, практика показывает, первопроходцам всегда тяжело... нет инструкции на русском языке, так же книга рецептов не имеет русского перевода :(( это огромный минус В интернете рецептов на данную модель тоже очень мало, прийдется методом проб и ошибок :( По функционалу также хотелось почитать подробнее
Этот отзыв про Мультипечь HD9650/90 Philips Ovi XXL
Этот отзыв про Мультипечь HD9650/90 Philips Ovi XXL
Робін
20/08/2024
Україна
Проверенный покупатель
Краща
Тому що гарна та функціональна мультипіч.Роюить все
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч HD9650/90 Philips Ovi XXL
По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных во фритюре и воке
Технология Rapid Air Technology повышает скорость воздухопотока в корзине в 7 раз по сравнению с аэрогрилем Philips Viva с плоским дном
По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips
Потребление энергии при приготовлении куриной грудки/филе лосося (AF 160 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории на продуктах HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результат может отличаться в зависимости от продукта.