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  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
  • Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.

Мультипечь PhilipsOvi Smart (7.2 л, аксесcуар)

HD9870/20

4.9
| (24) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.
Еще умнее, еще проще, еще вкуснее. Технология Smart Sensing думает и готовит вместо вас. Это единственная мультипечь с автоматической подстройкой температуры и времени для приготовления идеальных блюд. Выберите умный режим и наслаждайтесь каждым кусочком!
Посмотреть все преимущества

Идеальные результаты при одном нажатии кнопки

Максимум вкуса, минимум жира. Без лишних усилий.

  • Технология Rapid Air

  • Технология Smart Sensing

  • Сохранение любимого блюда

  • Корзина с антипригарным покрытием

  • Корзина емкостью до 1,4 кг (6 порций)

Программы "Смарт-шеф" для популярных блюд

Программы "Смарт-шеф" для популярных блюд

Наши профессиональные шеф-повара создали программы "Смарт-шеф", которые будут думать и готовить за вас. Одним касанием кнопки готовьте свежий или замороженный картофель фри, куриные ножки или курицу/рыбу целиком в аэрогриле XXL.

Технология Fat Removal выводит лишний жир из продуктов

Технология Fat Removal выводит лишний жир из продуктов

Теперь вы можете есть здоровую пищу без лишнего жира. Аэрогриль Philips XXL располагает технологией Fat Removal, который отделяет и устраняет лишний жир. Оцените весь вкус жареных блюд, таких как кура-гриль с хрустящей корочкой и нежным мясом, снизив количество насыщенных жиров на 50 %*.

Воздушный поток в 7 раз быстрее, чем у оригинального аэрогриля***

Воздушный поток в 7 раз быстрее, чем у оригинального аэрогриля***

Наслаждайтесь полезными жареными блюдами, хрустящими снаружи и нежными внутри, с технологией, устраняющей 90 % жира**. Philips XXL использует для жарки горячий воздух и не требует использования масла. Технология Philips Rapid Air создает в 7 раз более быстрый воздухопоток, чтобы вы могли наслаждаться превосходным вкусом и текстурой*** блюд.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.9

из 5

24

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

4
2
1

20/10/2022

Україна

Україна

Мультипіч універсал

Працює гарно . Можна і рибку готувати і випічки. Готує смачно.користуюсь не довго. Картопля фрі ліпша ніж будь де. Рекомендую

Плюсы

Функціонал

Минусы

Займає місце

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

20/10/2022

Україна

Україна

Багатофункціональна

Дуже зрозуміле меню, класно що є додаток з підказками, легка у користуванні

Минусы

Недоліків невиявила

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

20/10/2022

Україна

Україна

Мультпічка мега круто готує та стильно виглядає

Мультипіч легка у використанні та обслуговуванні, має крутий додаток з величезною кількістю рецептів, готує їжу дуже швидко та взагаллі без олії

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)

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      Примечания

      1. ¹Мультипечь XXL обеспечивает наиболее высокое напряжение, самый быстрый нагрев и наиболее однородное приготовление замороженного картофеля фри (2021 г.).

      2. ²Технология Philips Rapid Air повышает скорость воздухопотока в корзине в 7 раз по сравнению с мультипечью Philips Viva с плоским дном

      3. ³Однородность и время приготовления замороженного картофеля фри сравнивалась между мультипечью Philips и мини-печами емкостью свыше 10 л.

      4. Емкость в литрах обозначает общую емкость чаши

      5. Количество может различаться в разных странах

      6. Потребление энергии при приготовлении куриной грудки/филе лосося (AF 160 °C /200 °C соответственно без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории на продуктах HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результат может отличаться в зависимости от продукта.