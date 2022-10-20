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Технология Rapid Air
Технология Smart Sensing
Сохранение любимого блюда
Корзина с антипригарным покрытием
Корзина емкостью до 1,4 кг (6 порций)
Наши профессиональные шеф-повара создали программы "Смарт-шеф", которые будут думать и готовить за вас. Одним касанием кнопки готовьте свежий или замороженный картофель фри, куриные ножки или курицу/рыбу целиком в аэрогриле XXL.
Теперь вы можете есть здоровую пищу без лишнего жира. Аэрогриль Philips XXL располагает технологией Fat Removal, который отделяет и устраняет лишний жир. Оцените весь вкус жареных блюд, таких как кура-гриль с хрустящей корочкой и нежным мясом, снизив количество насыщенных жиров на 50 %*.
Наслаждайтесь полезными жареными блюдами, хрустящими снаружи и нежными внутри, с технологией, устраняющей 90 % жира**. Philips XXL использует для жарки горячий воздух и не требует использования масла. Технология Philips Rapid Air создает в 7 раз более быстрый воздухопоток, чтобы вы могли наслаждаться превосходным вкусом и текстурой*** блюд.
4.9
из 5
24
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
Помадка
20/10/2022
Україна
Часть акции
Мультипіч універсал
Працює гарно . Можна і рибку готувати і випічки. Готує смачно.користуюсь не довго. Картопля фрі ліпша ніж будь де. Рекомендую
Плюсы
Функціонал
Минусы
Займає місце
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Тіна₴@.
20/10/2022
Україна
Часть акции
Багатофункціональна
Дуже зрозуміле меню, класно що є додаток з підказками, легка у користуванні
Минусы
Недоліків невиявила
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Cartainhog
20/10/2022
Україна
Часть акции
Мультпічка мега круто готує та стильно виглядає
Мультипіч легка у використанні та обслуговуванні, має крутий додаток з величезною кількістю рецептів, готує їжу дуже швидко та взагаллі без олії
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9870/20 Ovi Smart (7.2 л, аксесуар)
¹Мультипечь XXL обеспечивает наиболее высокое напряжение, самый быстрый нагрев и наиболее однородное приготовление замороженного картофеля фри (2021 г.).
²Технология Philips Rapid Air повышает скорость воздухопотока в корзине в 7 раз по сравнению с мультипечью Philips Viva с плоским дном
³Однородность и время приготовления замороженного картофеля фри сравнивалась между мультипечью Philips и мини-печами емкостью свыше 10 л.
Емкость в литрах обозначает общую емкость чаши
Количество может различаться в разных странах
Потребление энергии при приготовлении куриной грудки/филе лосося (AF 160 °C /200 °C соответственно без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории на продуктах HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результат может отличаться в зависимости от продукта.