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Мультипечь Philips Ovi Smart (7.2 л, аксесcуар)
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HD9870/20
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03 EDC_HD9870 - English (US)
Все (14)
Технология Smart Sensing в аэрогриле XXL Premium
Где указаны номер модели и серийный номер аэрогриля Philips?
Какие формы для выпечки применять с аэрогрилем Philips?
Где можно найти рецепты для аэрогриля Philips?
Готовка замороженного картофеля фри в аэрогриле Philips
Аксессуар, аэрогриль 6,2 л, 8,3 л и 9 л2-уровневый комплект для аэрогриля
Аксессуар для аэрогриля 8,3 лРазделитель на 3 отсека
Аксессуар для аэрогриля XXL 8,3 лКомплект 2 в 1 для приготовления на пару и стир-фрай
Аксессуар для аэрогриля 8,3 лПластина для гриля и пиццы
Аксессуар для аэрогриляКомплект для гриля XXL
Аксессуар для аэрогриля PhilipsБольшая форма для выпечки
Аэрогриль XXL Premium: Smart Chef не имеет паузы
Остановка программы Smart Chef во время расчета
Smart Chef: неверное время на аэрогриле XXL Premium
Приложение Philips HomeID закрылось со сбоем
Моего аэрогриля Philips нет в списке устройств приложения HomeID
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