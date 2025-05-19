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  • HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля
  • HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля
  • HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля
  • HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля
  • HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля
  • HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля
  • HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля
  • HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля
  • HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля
  • HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля
  • HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля
  • HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля
  • HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля
  • HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля

Мультипечь PhilipsOvi Combi Connected (8.3 л, 22 функции)

HD9876/90

1
| (1) Отзыв
HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля
От создателей оригинального аэрогриля — наш аэрогриль нового поколения обеспечивает стабильный результат приготовления без лишних усилий. Не беспокойтесь о времени, температуре и скорости воздухопотока — наши умные технологии возьмут все на себя!
Посмотреть все преимущества

Для удобного приготовления и оптимального результата

HomeID – ваш любимый помощник для аэрогриля

  • Технология Rapid CombiAir

  • Программы автоматического приготовления

  • Подключение к HomeID

  • 22 в 1

Технология Rapid CombiAir для еще более яркого вкуса и разнообразных блюд

Технология Rapid CombiAir для еще более яркого вкуса и разнообразных блюд

Наша уникальная запатентованная технология обеспечивает самый быстрый воздухопоток* с регулируемой скоростью для равномерного приготовления. Выберите слабый воздухопоток для бережного приготовления стейка су-вид, тушеного рагу и мяса. Сильный, слабый и адаптируемый воздухопоток обеспечит всегда идеальную текстуру ингредиентов внутри и оптимальную корочку снаружи.

Выберите, настройте и расслабьтесь

Выберите, настройте и расслабьтесь

Выберите рецепт в приложении HomeID и отправьте его на аэрогриль. Отслеживайте процесс приготовления, лежа на диване с телефоном.

Сделайте свой дом максимально уютным с HomeID

Сделайте свой дом максимально уютным с HomeID

Откройте для себя свыше 500 вдохновляющих рецептов, видов кофе и советов по уходу за домом.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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1.0

из 5

1

Отзыв

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2

19/05/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)

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      Примечания

      1. По сравнению с аэрогрилем Philips HD9200

      2. Приготовление 1 кг свежего картофеля фри с 1 столовой ложкой масла по сравнению с обычным фритюром и 2 л масла

      3. Потребление энергии при приготовлении одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории на моделях HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.