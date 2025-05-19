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HD9876/90
Технология Rapid CombiAir
Программы автоматического приготовления
Подключение к HomeID
22 в 1
Наша уникальная запатентованная технология обеспечивает самый быстрый воздухопоток* с регулируемой скоростью для равномерного приготовления. Выберите слабый воздухопоток для бережного приготовления стейка су-вид, тушеного рагу и мяса. Сильный, слабый и адаптируемый воздухопоток обеспечит всегда идеальную текстуру ингредиентов внутри и оптимальную корочку снаружи.
Выберите рецепт в приложении HomeID и отправьте его на аэрогриль. Отслеживайте процесс приготовления, лежа на диване с телефоном.
Откройте для себя свыше 500 вдохновляющих рецептов, видов кофе и советов по уходу за домом.
1.0
из 5
1
Отзыв
Baracuda15
19/05/2025
Україна
Проверенный покупатель
Не працює з мобільним додатком Компанія Філіпс проблему не усунула. Вимушений був зробити повернення та придбати іншу модель
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9876/90 Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функції)
По сравнению с аэрогрилем Philips HD9200
Приготовление 1 кг свежего картофеля фри с 1 столовой ложкой масла по сравнению с обычным фритюром и 2 л масла
Потребление энергии при приготовлении одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории на моделях HD9280, HD9650, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.