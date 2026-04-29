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Мультипечь Philips Ovi Combi Connected (8.3 л, 22 функции)
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HD9876/90
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Почему аэрогриль Philips издает звуковые сигналы во время приготовления?
Аксессуар, аэрогриль 6,2 л, 8,3 л и 9 л2-уровневый комплект для аэрогриля
Аксессуар для аэрогриля 8,3 лРазделитель на 3 отсека
Аксессуар для аэрогриля XXL 8,3 лКомплект 2 в 1 для приготовления на пару и стир-фрай
Аксессуар для аэрогриля 8,3 лПластина для гриля и пиццы
Аксессуар для аэрогриля PhilipsБольшая форма для выпечки
Аэрогриль Philips не включается или не работает
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