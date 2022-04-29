Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Корзина с антипригарным покрытием
Корзина емкостью до 0,8 кг (4 порции)
Ручные настройки
Откройте для себя все возможности своего аэрогриля и готовьте полезные и вкусные блюда. Оцените функции для экономии времени и расширьте свои кулинарные возможности для повседневного приготовления блюд домашней кухни для всей семьи.
Все съемные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. Корзина мультипечи QuickClean имеет антипригарное покрытие для удобной очистки. Жарка в мультипечи также означает, что в доме не будет запаха традиционного фритюра.
Встроенный таймер позволяет на 60 минут позволяет настроить время приготовления. Функция автоматического отключения с сопутствующим звуковым сигналом поможет понять, когда приготовление блюда завершено. Полностью регулируемая температура приготовления позволяет выбирать предустановки нагрева блюд (до 200 градусов). Наслаждайтесь хрустящим и золотистым картофелем фри, закусками, курицей и другими блюдами — все это будет приготовлено при идеальной температуре и за оптимальное время.
Роман С.-П.
29/04/2022
Україна
Сотрудник Philips
Влучна покупка
[Employee of philipsglobal] Закортіло придбати на кухню щось із сучасної техніки. Порадившись із дружиною вирішили, що мультипіч буде чудовою інновацією. Подивились обзори та зупинили свій вибір на цій моделі. В принципі, то все як і очікувалося. Готувати дійсно легко, на смак нарікань не маю, м'яско з скоринкою хрусткою, як я люблю)) Овочі, випічка — все перепробували! Добра вийшла інновація!
Плюсы
Зручне управління, смачний результат.
Минусы
Не виявив.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипечь Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функций)
Наталія_К
14/02/2026
Україна
Проверенный покупатель
Мультипіч чудова!
Мені дуже подобається ця піч. Приготування відбувається майже без моєї участі, все виходить смачним, гарно пропеченим, та, що найважливіше, майже дієтичним, без жиру. На невелику родину - це найкращий вибір!
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)
Gen27
19/07/2024
Україна
Проверенный покупатель
Филипс-це геніально
Я купив Тефаль(аерофритюрниця+гриль),но через місяць приблизно замінив на Филипс... Филипс готує краще
Плюсы
за
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Мультипіч Philips HD9200/90 Ovi L (4.1 л, 12 функцій)
По сравнению с картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице Philips
По сравнению с содержанием жира в курице и свинине, приготовленных во фритюре и воке.
Доступно только в странах с сообществом HomeID
Потребление энергии при приготовлении куриной грудки/филе лосося (AF 160 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории на продуктах HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Результат может отличаться в зависимости от продукта.