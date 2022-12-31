Це надзвичайна річ, готує дуже швидко. М’ясо соковите і при цьому має хрустку скоринку. Я часто готую крильця і ніжки, а також стейки з овочами гриль. Все дуже смачно і готується за лічені хвилини. Також чудово нею користуватися коли маєте дитину шкільного віку, я мариную будь яке м’ясо та картоплю, буквально на одну порцію і залишаю в холодильнику, дитина після школи, поклала це все до мультипечі і ввімкнула її. Через 20 хв. все готово, свіжа, гаряча та смачна їжа. Ще й корисна, тому що все готується без масла, а залишковий жир стікає в піддон. Все надзвичайно просто і смачно, ось характеристика для цієї мультипечі.