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Все серии

  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах
  • Снятие болей в мышцах

Больше не доступен

Инфракрасная лампа InfraPhil

HP3616

Снятие болей в мышцах
Глубокое направленное прогревание с помощью инфракрасной лампы
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Глубокое направленное инфракрасное прогревание

Снятие болей в мышцах

  • 150 Вт

Глубоко проникающее инфракрасное излучение

Глубоко проникающее инфракрасное излучение

Доказано, что инфракрасное излучение эффективно облегчает неприятные ощущения при мышечных болях и неэластичных суставах. Комфортное тепло инфракрасного излучения глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращениеи согревая мышцы. После того, как мышцы успокоятся, пропадает напряжение, и они расслабляются. Тепло также делает ткани более податливыми, позволяя снять неподвижность суставов и вернуть им гибкость.

Регулируемый наклон

Регулируемый наклон

Инфракрасную лампу можно легко наклонить назад на 40 градусов.

Переключатель включение/выключение

Переключатель включение/выключение

Удобный переключатель вкл./выкл. на задней панели инфракрасной лампы: нет необходимости отключать прибор от электросети после каждого сеанса.

Технические характеристики

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