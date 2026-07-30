Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
HP3616
150 Вт
Доказано, что инфракрасное излучение эффективно облегчает неприятные ощущения при мышечных болях и неэластичных суставах. Комфортное тепло инфракрасного излучения глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращениеи согревая мышцы. После того, как мышцы успокоятся, пропадает напряжение, и они расслабляются. Тепло также делает ткани более податливыми, позволяя снять неподвижность суставов и вернуть им гибкость.
Инфракрасную лампу можно легко наклонить назад на 40 градусов.
Удобный переключатель вкл./выкл. на задней панели инфракрасной лампы: нет необходимости отключать прибор от электросети после каждого сеанса.
Отзывы