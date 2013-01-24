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Инфракрасная лампа InfraPhil
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Итого:
Доказано, что инфракрасное излучение эффективно облегчает неприятные ощущения при мышечных болях и неэластичных суставах. Комфортное тепло инфракрасного излучения глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращениеи согревая мышцы. После того, как мышцы успокоятся, пропадает напряжение, и они расслабляются. Тепло также делает ткани более податливыми, позволяя снять неподвижность суставов и вернуть им гибкость.
Инфракрасная лампа Philips специально создана для снятия боли на участках тела площадью 20 x 30 см, например на плечах, локтях, голенях и шеи. Концентрические круги помогают сфокусировать лучи на определенной области.
Инфракрасную лампу можно легко наклонить назад на 40 градусов.
Удобный переключатель вкл./выкл. на задней панели инфракрасной лампы: нет необходимости отключать прибор от электросети после каждого сеанса.
Инфракрасная лампа оснащена держателем для хранения шнура, расположенным на задней панели. Просто оберните шнур вокруг держателя.
Легко использовать
Удобное хранение
Технические характеристики
Вес и габариты
Логистические данные
Безопасность
Медицинское оборудование