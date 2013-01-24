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    Инфракрасная лампа InfraPhil

    HP3616
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    • Снятие болей в мышцах Снятие болей в мышцах Снятие болей в мышцах
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      Инфракрасная лампа InfraPhil

      HP3616
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        Инфракрасная лампа InfraPhil

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Снятие болей в мышцах

        Глубокое направленное инфракрасное прогревание

        • 150 Вт
        Глубоко проникающее инфракрасное излучение

        Глубоко проникающее инфракрасное излучение

        Доказано, что инфракрасное излучение эффективно облегчает неприятные ощущения при мышечных болях и неэластичных суставах. Комфортное тепло инфракрасного излучения глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращениеи согревая мышцы. После того, как мышцы успокоятся, пропадает напряжение, и они расслабляются. Тепло также делает ткани более податливыми, позволяя снять неподвижность суставов и вернуть им гибкость.

        Узкофокусная инфракрасная лампа 150 Ватт

        Узкофокусная инфракрасная лампа 150 Ватт

        Инфракрасная лампа Philips специально создана для снятия боли на участках тела площадью 20 x 30 см, например на плечах, локтях, голенях и шеи. Концентрические круги помогают сфокусировать лучи на определенной области.

        Регулируемый наклон

        Регулируемый наклон

        Инфракрасную лампу можно легко наклонить назад на 40 градусов.

        Переключатель включение/выключение

        Переключатель включение/выключение

        Удобный переключатель вкл./выкл. на задней панели инфракрасной лампы: нет необходимости отключать прибор от электросети после каждого сеанса.

        Отделение для хранения шнура

        Отделение для хранения шнура

        Инфракрасная лампа оснащена держателем для хранения шнура, расположенным на задней панели. Просто оберните шнур вокруг держателя.

        Технические характеристики

        • Легко использовать

          Возможность регулировки
          угол наклона 0 - 40 градусов (назад)
          Переключатель включение/выключение
          Да

        • Удобное хранение

          Отделение для хранения шнура
          Да

        • Технические характеристики

          Питание
          150  Вт
          напряжение
          220/230 В или 240/250 В  В
          Частота
          50  Гц
          Длина шнура
          180  см
          Термоизоляция
          Class II (двойная изоляция)
          Тип ламп
          PAR 38E, 150 Вт + призматические кольца для более точной фокусировки
          срок службы лампы
          750 сеансов по 10 минут

        • Вес и габариты

          Габариты изделия
          22,0 x 13,0 x 18,5 (ВxШxГ)  см
          Вес продукта
          1  кг
          Размеры F-box
          22,5 x 14,0 x 20,4 (ВxШxГ)  см
          Вес F-Box
          1  кг
          Количество F-box в A-box
          6  шт.
          Размеры A-box
          24,0 x 28,8 x 62,4 (ВxШxГ)  см
          Вес A-Box
          6,4  кг
          Кол-во в европаллете
          192  шт.

        • Логистические данные

          Код CTV
          884361601000
          Страна изготовления
          Германия

        • Безопасность

          Сертификация IEC
          Соответствует требованиям IEC 60335

        • Медицинское оборудование

          Директива по медицинскому оборудованию
          • 2007/47/EC
          • MDD 93/42/EEC

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