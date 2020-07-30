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Больше не доступен
Выпрямление волос еще никогда не было таким простым
Сделайте волосы послушными благодаря выпрямителю SalonStyle & Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Регулируемые настройки температурных режимов позволяют быстро и легко менять температуру укладки. Это позволяет выбрать идеальную температуру, подходящую для определенной укладки и именно для ваших волос, и добиться необходимой гладкости.
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Viking62
30/07/2020
Україна
Випрямлення волосся
Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.
Плюсы
Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури
Минусы
Не має
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Дата пользования 2018-07-30
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся
Дата пользования 2018-07-30
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукут має чудові функції за невисоку ціну
Зручний у використанні. Має функцію вибору температури (що важливо - щоб не попалити волосся)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4686/22 Straightener
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4686/22 Straightener
Izida
28/04/2018
Україна
Со своей задачей справляется
Удобно лежит в руке. Очень быстро нагревается. Длинный шнур.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4686/22 Straightener
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP4686/22 Straightener
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.