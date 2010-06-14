  • Бесплатная доставка и возврат

  • Расширенная гарантия 3 года

  • Приобретайте напрямую у Philips

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    Выпрямитель

    HP4686/22
    Общая оценка / 5
    • Выпрямление волос еще никогда не было таким простым Выпрямление волос еще никогда не было таким простым Выпрямление волос еще никогда не было таким простым
      -{discount-value}

      Выпрямитель

      HP4686/22
      Общая оценка / 5

      Выпрямление волос еще никогда не было таким простым

      Сделайте волосы послушными благодаря выпрямителю SalonStyle & Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Выпрямитель

      Выпрямление волос еще никогда не было таким простым

      Сделайте волосы послушными благодаря выпрямителю SalonStyle & Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос.

      Выпрямление волос еще никогда не было таким простым

      Сделайте волосы послушными благодаря выпрямителю SalonStyle & Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Выпрямитель

      Выпрямление волос еще никогда не было таким простым

      Сделайте волосы послушными благодаря выпрямителю SalonStyle & Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос.

      Похожие продукты

      Смотреть все Выпрямители

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все необходимое в одной покупке

        Цена комплекта

        Пропустить

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Выпрямитель

        Выпрямитель

        Итого:

        Выпрямление волос еще никогда не было таким простым

        Выпрямитель SalonStyle & Control

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Шарнир предотвращает спутывание шнура

        Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

        Автоотключение через 60 минут

        Автоотключение через 60 минут

        Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

        Удобная петелька для хранения

        Удобная петелька для хранения

        Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

        Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

        Профессиональная температура укладки 230 °C для идеального результата

        Высокая температура позволяет менять форму укладки и придает волосам блеск, как будто вы только что из салона красоты

        Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

        Равномерное распределение тепла защищает волосы и придает им блеск

        Улучшенная технология равномерного распределения тепла от Philips делает воздушный поток однородным по температуре, даже когда фен работает в высокотемпературном режиме; предотвращает повреждение волос из-за перегрева. Это обеспечивает дополнительную защиту, придавая здоровье и блеск волосам.

        Индикатор включения/выключения

        Индикатор включения/выключения

        Цифровая настройка температурных режимов помогает придать идеальную гладкость всем типам волос

        Регулируемые настройки температурных режимов позволяют быстро и легко менять температуру укладки. Это позволяет выбрать идеальную температуру, подходящую для определенной укладки и именно для ваших волос, и добиться необходимой гладкости.

        Прорезиненная ручка обеспечивает легкость использования

        Мягкая прорезиненная ручка с эргономичным дизайном не выскальзывает из рук. Уникальный дизайн создан в результате тестирования, проведенного профессионалами и сотрудниками салонов красоты.

        Керамико-турмалиновые пластины для послушных, блестящих и гладких волос

        Турмалин — это драгоценный камень с натуральными ионными свойствами. Эти свойства оказались полезными при создании керамических выпрямляющих пластин. Особые пластины сочетают в себе уникальные преимущества керамики и турмалина и идеально распределяют тепло по своей поверхности, что обеспечивает их легкое скольжение и придает волосам блеск. Наслаждайтесь гладкими, послушными волосами благодаря укладке с помощью керамико-турмалиновых пластин.

        Легкая фиксация пластин для удобства хранения

        .

        • Технические характеристики

          Длина шнура
          1,8 m
          Напряжение
          220—240 V
          Питание
          39 W
          Цвет/отделка
          Розовый/черный с рисунком

        • Тип волос

          Конечный результат
          Прямые
          Прическа в данный момент
          • Прямые
          • Кудрявые
          • Волнистые
          Длина волос
          • Длинные
          • Средний
          • Короткие
          Толщина волос
          • Густые
          • Тонкие
          Для ослабленных волос
          Да

        • Возможность обслуживания

          Замена
          Да

        Получите поддержку по этому продукту

        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips

            Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.