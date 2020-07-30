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Больше не доступен

Выпрямитель

HP4686/22

5

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Выпрямление волос еще никогда не было таким простым

Сделайте волосы послушными благодаря выпрямителю SalonStyle & Control. Улучшенные керамико-турмалиновые пластины в сочетании с температурой профессиональной укладки 230 ºC помогут достичь желаемого блеска и гладкости волос.

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Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Выпрямитель SalonStyle & Control

Выпрямление волос еще никогда не было таким простым

Шарнир предотвращает спутывание шнура

Шарнир предотвращает спутывание шнура

Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

Цифровая настройка температурных режимов помогает придать идеальную гладкость всем типам волос

Регулируемые настройки температурных режимов позволяют быстро и легко менять температуру укладки. Это позволяет выбрать идеальную температуру, подходящую для определенной укладки и именно для ваших волос, и добиться необходимой гладкости.

Автоотключение через 60 минут

Автоотключение через 60 минут

Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Випрямлення волосся

Не пошкоджує волосся, ефекту прямого волосся вистачає на цілий день. Має хороший захист для рук, завдяки чому опектись неможливо.

Плюсы

Захисний корпус, швидко прогріваєься для потрібної температури

Минусы

Не має

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Дата пользования 2018-07-30

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SalonStraight Control + HP4686 Щипці для розпрямлення волосся

Дата пользования 2018-07-30

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукут має чудові функції за невисоку ціну

Зручний у використанні. Має функцію вибору температури (що важливо - щоб не попалити волосся)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4686/22 Straightener

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4686/22 Straightener

28/04/2018

Україна

Україна

Со своей задачей справляется

Удобно лежит в руке. Очень быстро нагревается. Длинный шнур.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4686/22 Straightener

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HP4686/22 Straightener

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Примечания

  1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 