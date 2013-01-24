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Satinelle

Эпилятор

HP6409/02
Общая оценка / 5
  • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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    Satinelle Эпилятор

    HP6409/02
    Общая оценка / 5

    Satinelle Soft

    Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Эпилятор

    Satinelle Soft

    Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

    Satinelle Soft

    Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Satinelle Эпилятор

    Satinelle Soft

    Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

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      Satinelle Soft

      Щадящий эпилятор с плавающей массажной системой

      Плавающая массажная система

      Плавающая массажная система

      Плавающая массажная насадка успокаивает кожу и сводит к минимуму неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора

      Дополнительная бритвенная головка

      Дополнительная бритвенная головка

      Уникальная эпиляционная система Philips

      Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.

      Дорожный футляр в комплекте

      Фен поставляется в комплекте с дорожным футляром для использования в поездках. Стильный футляр предназначен для хранения фена и аксессуаров к нему и обеспечивает защиту устройства от повреждений.

      Эпилирующую головку можно мыть

      Для максимальной гигиены и простоты очистки.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        движений в секунду, скорость 1
        600
        движений в секунду, скорость 2
        733
        об/мин скорость 1
        1800 мин.
        об/мин скорость 2
        2200 мин
        Источник питания
        Перем. ток (сеть)
        напряжение
        Да
        Мотор
        Мотор 14 В пост.ток
        потребляемая мощность
        3  Вт
        Количество дисков
        21
        Количество пинцетов
        20

      • Вес и габариты

        Дизайн упаковки
        Подарочная коробка с окошком и приспособлением для подвешивания
        Размеры A-box
        390 x 184 x 258  мм
        Вес A-Box
        2550  г
        Количество предметов в A-box
        4  шт.

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