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Satinelle

Эпилятор

HP6409/03
Общая оценка / 5
  • Satinelle Soft Satinelle Soft Satinelle Soft
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    Satinelle Эпилятор

    HP6409/03
    Общая оценка / 5

    Satinelle Soft

    Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Эпилятор

    Satinelle Soft

    Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

    Satinelle Soft

    Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Эпилятор

    Satinelle Soft

    Новый компактный эпилятор Satinelle Soft оснащен плавающей массажной насадкой, успокаивающей кожу и снижающей неприятные ощущения при эпиляции. Для простоты очистки массажную насадку можно снять с эпилятора.

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      Уникальная эпиляционная система Philips удаляет волоски вместе с луковицей, делая Вашу кожу нежной и гладкой на несколько недель. Повторно отрастающие волоски становятся более мягкими и тонкими.

      Дополнительная бритвенная головка

      Дополнительная бритвенная головка

      Чехол для путешествий в комплекте

      Фен поставляется в комплекте с чехлом для путешествий, чтобы его было удобно использовать в поездках. Стильный чехол предназначен для хранения фена и аксессуаров к нему и обеспечивает защиту устройства от повреждений.

      Отшелушивающая подушечка, предотвращающая врастание волосков

      В комплект эпилятора Satinelle Massage входит отшелушивающая подушечка, которую можно использовать в душе. Она позволяет подготовить ноги к удалению волос. Регулярное использование этой подушечки делает кожу ног гладкой и шелковистой и предотвращает врастание волосков под кожу.

      Технические характеристики

      • Логистические данные

        Количество поддонов (Европа)
        60  шт.
        Количество поддонов (Великобритания)
        75  шт.
        Размер поддона (Европа)
        113,3 x 120 x 80  см
        Размер поддона (Великобритания)
        113,3 x 120 x 100  см

      • Аксессуары

        Насадка для чувствительных участков
        Для чувствительных участков тела
        Съемная бритвенная головка
        Для мягкого бритья
        Отшелушивающая подушечка
        Предотвращает врастание волосков
        Щеточка для чистки
        Для простой очистки
        Роскошный футляр
        Для хранения и защиты

      • Особенности

        Плавающая массажная система
        Да
        Металлическая система эпиляции
        Да
        2 режима скорости
        Да

      • Технические характеристики

        Источник питания
        Перем. ток (сеть)
        напряжение
        Да
        Мотор
        Мотор 14 В пост.ток
        потребляемая мощность
        3  Вт
        Количество дисков
        21
        Количество пинцетов
        20
        движений в секунду, скорость 1
        600
        движений в секунду, скорость 2
        733
        об/мин скорость 1
        1800 мин.
        об/мин скорость 2
        2200 мин

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        232 x 175 x 75 (в x ш x г)  миллиметра
        Вес F-Box
        679,8  г
        Размеры A-box
        247 x 200 x 400 (в x ш x г)  миллиметра
        Вес A-Box
        3633  г
        Количество предметов в A-box
        5  шт.

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