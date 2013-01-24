Защита изнутри для красивых волос
Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защита изнутри для красивых волос
Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание. Узнать обо всех преимуществах
Защита изнутри для красивых волос
Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защита изнутри для красивых волос
Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание. Узнать обо всех преимуществах
Технология MoistureProtect контролирует и подбирает оптимальную температуру для блеска и поддержания естественного уровня влаги в волосах. Она обеспечивает оптимальную температуру, защищая волосы от перегрева. Защита изнутри для красивых волос.
Инфракрасный датчик MoistureProtect постоянно отслеживает и адаптирует температуру сушки волос. Интеллектуальный датчик измеряет температуру на поверхности волос во время сушки, чтобы предотвратить потерю влаги и повреждение кутикулы. Поддержание уровня влаги позволяет сделать волосы более мягкими сияющими и здоровыми. При необходимости этот датчик можно включать и отключать.
Этот профессиональный фен мощностью 2300 Вт оснащен шестью режимами скорости и температуры. Оптимальное сочетание технологичности, мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание прически без повреждения волос.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Технология ThermoProtect устанавливает температуру сушки, которая идеально подходит для ваших волос. Мощная и одновременно бережная сушка гарантирует оптимальные результаты без повреждения волос.
6 режимов скорости и температуры обеспечивают максимальный контроль. Установите минимальный воздушный поток и высокую температуру, чтобы создать прекрасные локоны с помощью диффузора. Или установите мощный воздушный поток и высокую температуру, чтобы гораздо быстрее создать безупречно гладкую укладку.
Кнопка включения холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку надолго.
Технические характеристики
Технологии бережного воздействия
Обслуживание
Особенности
Аксессуары
Дизайн