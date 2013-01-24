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DryCare Prestige

Фен MoistureProtect

HP8281/00
Общая оценка / 5
  • Защита изнутри для красивых волос Защита изнутри для красивых волос Защита изнутри для красивых волос
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    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    HP8281/00
    Общая оценка / 5

    Защита изнутри для красивых волос

    Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание. Узнать обо всех преимуществах

    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    Защита изнутри для красивых волос

    Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание. Узнать обо всех преимуществах

    Защита изнутри для красивых волос

    Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание. Узнать обо всех преимуществах

    DryCare Prestige Фен MoistureProtect

    Защита изнутри для красивых волос

    Фен MoistureProtect оснащен ИК-датчиком, который поддерживает постоянную оптимальную температуру во время сушки, сохраняя естественный уровень влаги в волосах и предотвращая их пересушивание. Узнать обо всех преимуществах

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      Защита изнутри для красивых волос

      Дарит блеск и поддерживает уровень влаги в волосах, предотвращая пересушивание

      • Технология MoistureProtect
      • Мощность 2300 Вт
      • Система ионизации для сияния волос
      Технология MoistureProtect поддерживает естественный уровень влаги в волосах

      Технология MoistureProtect поддерживает естественный уровень влаги в волосах

      Технология MoistureProtect контролирует и подбирает оптимальную температуру для блеска и поддержания естественного уровня влаги в волосах. Она обеспечивает оптимальную температуру, защищая волосы от перегрева. Защита изнутри для красивых волос.

      Интеллектуальный датчик MoistureProtect

      Интеллектуальный датчик MoistureProtect

      Инфракрасный датчик MoistureProtect постоянно отслеживает и адаптирует температуру сушки волос. Интеллектуальный датчик измеряет температуру на поверхности волос во время сушки, чтобы предотвратить потерю влаги и повреждение кутикулы. Поддержание уровня влаги позволяет сделать волосы более мягкими сияющими и здоровыми. При необходимости этот датчик можно включать и отключать.

      Высокая мощность 2300 Вт для быстрой сушки

      Высокая мощность 2300 Вт для быстрой сушки

      Этот профессиональный фен мощностью 2300 Вт оснащен шестью режимами скорости и температуры. Оптимальное сочетание технологичности, мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание прически без повреждения волос.

      Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

      Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

      Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

      Функция ThermoProtect предотвращает перегрев волос

      Функция ThermoProtect предотвращает перегрев волос

      Технология ThermoProtect устанавливает температуру сушки, которая идеально подходит для ваших волос. Мощная и одновременно бережная сушка гарантирует оптимальные результаты без повреждения волос.

      6 режимов скорости и температуры для максимального контроля

      6 режимов скорости и температуры для максимального контроля

      6 режимов скорости и температуры обеспечивают максимальный контроль. Установите минимальный воздушный поток и высокую температуру, чтобы создать прекрасные локоны с помощью диффузора. Или установите мощный воздушный поток и высокую температуру, чтобы гораздо быстрее создать безупречно гладкую укладку.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Кнопка включения холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку надолго.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        2100—2300  Вт
        Длина шнура
        2,5 м
        Мотор
        постоянный ток
        напряжение
        220—240 В
        Частота
        50–60  Гц

      • Технологии бережного воздействия

        Технология MoistureProtect
        Да
        Ионизация для бережной сушки
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Особенности

        Холодный обдув
        Да
        Режимы нагрева/скорости
        6
        6

      • Аксессуары

        Аксессуары
        • Насадка
        • Насадка-диффузор

      • Дизайн

        цвет
        Жемчужно-белый и розовое золото

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