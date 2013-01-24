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MoistureProtect

Выпрямитель MoistureProtect

HP8374/00
Общая оценка / 5
  • Быстрое выпрямление волос с "плавающими" титановыми пластинами Быстрое выпрямление волос с "плавающими" титановыми пластинами Быстрое выпрямление волос с "плавающими" титановыми пластинами
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    MoistureProtect Выпрямитель MoistureProtect

    HP8374/00
    Общая оценка / 5

    Быстрое выпрямление волос с "плавающими" титановыми пластинами

    Выпрямитель для волос MoistureProtect с титановыми пластинами для более быстрого* и эффективного выпрямления. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру, не пересушивая волосы и сохраняя естественную влагу. Узнать обо всех преимуществах

    MoistureProtect Выпрямитель MoistureProtect

    Быстрое выпрямление волос с "плавающими" титановыми пластинами

    Выпрямитель для волос MoistureProtect с титановыми пластинами для более быстрого* и эффективного выпрямления. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру, не пересушивая волосы и сохраняя естественную влагу. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрое выпрямление волос с "плавающими" титановыми пластинами

    Выпрямитель для волос MoistureProtect с титановыми пластинами для более быстрого* и эффективного выпрямления. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру, не пересушивая волосы и сохраняя естественную влагу. Узнать обо всех преимуществах

    MoistureProtect Выпрямитель MoistureProtect

    Быстрое выпрямление волос с "плавающими" титановыми пластинами

    Выпрямитель для волос MoistureProtect с титановыми пластинами для более быстрого* и эффективного выпрямления. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру, не пересушивая волосы и сохраняя естественную влагу. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрое выпрямление волос с "плавающими" титановыми пластинами

      Дарит блеск и поддерживает уровень влаги в волосах, предотвращая пересушивание

      • Технология MoistureProtect
      • Пластины с титановым покрытием
      • Система ионизации для сияния волос
      • Цифровой светодиодный дисплей
      Технология MoistureProtect поддерживает естественный уровень влаги в волосах

      Технология MoistureProtect поддерживает естественный уровень влаги в волосах

      Технология MoistureProtect контролирует и подбирает оптимальную температуру для блеска и поддержания естественного уровня влаги в волосах. Она обеспечивает оптимальную температуру, защищая волосы от перегрева. Защита изнутри для красивых волос.

      Интеллектуальный датчик MoistureProtect для безупречной укладки

      Интеллектуальный датчик MoistureProtect для безупречной укладки

      Датчик Moisture Protect проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание.

      Титановое покрытие для быстрого и эффективного выпрямления волос

      Титановое покрытие для быстрого и эффективного выпрямления волос

      Пластины с титановым покрытием оптимально распределяют тепло для создания укладки как в салоне. Они изготовлены из высококачественного материала, который отличается высокой прочностью, износостойкостью и теплопроводностью для более быстрого выпрямления волос.

      Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

      Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

      Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

      Цифровой светодиодный дисплей для удобного управления

      Цифровой светодиодный дисплей для удобного управления

      Создайте свой идеальный образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Благодаря 3 температурным режимам (200°C, 175°C, 150 °C) и датчику вы сможете выпрямлять волосы при оптимальной для вашего типа волос температуре.

      Быстрый нагрев за 15 секунд

      Быстрый нагрев за 15 секунд

      Мощный нагревательный элемент: нагрев всего за 15 секунд.

      Плавающие пластины для бережной укладки

      Плавающие пластины для бережной укладки

      "Плавающие" пластины смещаются, регулируя давление на прядь. Это помогает защитить волосы от повреждений и предотвратить их ломкость.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        2,0  м
        Время разогрева
        15 сек.
        Максимальная температура
        200  °C
        Тип нагревателя
        Эффективный нагревательный элемент
        напряжение
        110-240 В

      • Особенности

        Автоотключение
        через 60 мин.
        Шнур на шарнире
        Да
        Скрытый дисплей
        ДА

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технологии бережного воздействия

        Плавающие пластины
        Да
        Технология MoistureProtect
        Да
        Система ионизации
        Да

      • Аксессуары

        Чехол
        ДА

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