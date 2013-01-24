Быстрое выпрямление волос с "плавающими" титановыми пластинами
Выпрямитель для волос MoistureProtect с титановыми пластинами для более быстрого* и эффективного выпрямления. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру, не пересушивая волосы и сохраняя естественную влагу. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое выпрямление волос с "плавающими" титановыми пластинами
Выпрямитель для волос MoistureProtect с титановыми пластинами для более быстрого* и эффективного выпрямления. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру, не пересушивая волосы и сохраняя естественную влагу. Узнать обо всех преимуществах
Быстрое выпрямление волос с "плавающими" титановыми пластинами
Выпрямитель для волос MoistureProtect с титановыми пластинами для более быстрого* и эффективного выпрямления. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру, не пересушивая волосы и сохраняя естественную влагу. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое выпрямление волос с "плавающими" титановыми пластинами
Выпрямитель для волос MoistureProtect с титановыми пластинами для более быстрого* и эффективного выпрямления. Датчик проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру, не пересушивая волосы и сохраняя естественную влагу. Узнать обо всех преимуществах
Технология MoistureProtect контролирует и подбирает оптимальную температуру для блеска и поддержания естественного уровня влаги в волосах. Она обеспечивает оптимальную температуру, защищая волосы от перегрева. Защита изнутри для красивых волос.
Датчик Moisture Protect проверяет состояние волос 30 раз в секунду и подбирает оптимальную температуру укладки, предотвращая пересушивание.
Пластины с титановым покрытием оптимально распределяют тепло для создания укладки как в салоне. Они изготовлены из высококачественного материала, который отличается высокой прочностью, износостойкостью и теплопроводностью для более быстрого выпрямления волос.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Создайте свой идеальный образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Благодаря 3 температурным режимам (200°C, 175°C, 150 °C) и датчику вы сможете выпрямлять волосы при оптимальной для вашего типа волос температуре.
Мощный нагревательный элемент: нагрев всего за 15 секунд.
"Плавающие" пластины смещаются, регулируя давление на прядь. Это помогает защитить волосы от повреждений и предотвратить их ломкость.
Технические характеристики
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