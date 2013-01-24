Более здоровый способ создания превосходных кудряшек и волн
Роскошные, сияющие локоны. Соблазнительные, мягкие волны, придающие волосам объем. Новые щипцы для завивки конической формы Philips Care CurlControl позволяют создавать различные кудри и локоны, не повреждая волосы. Узнать обо всех преимуществах
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Более здоровый способ создания превосходных кудряшек и волн
Роскошные, сияющие локоны. Соблазнительные, мягкие волны, придающие волосам объем. Новые щипцы для завивки конической формы Philips Care CurlControl позволяют создавать различные кудри и локоны, не повреждая волосы. Узнать обо всех преимуществах
Уникальный индикатор готовности локона сигнализирует об окончании завивки при помощи звукового сигнала. Эта инновационная функция позволяет создавать прекрасные локоны и кудри, не допуская перегрева волос. Просто выберите одну из трех настроек времени завивки, оберните прядь вокруг корпуса щипцов и нажмите на кнопку. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, чтобы получить рекомендации наших экспертов в области здоровья волос касательно выбора оптимального времени завивки в зависимости от типа волос и желаемого результата укладки.
Керамический корпус SilkySmooth обеспечивает в два раза более гладкое скольжение, уменьшает трение, делая процесс завивки более удобным, а волосы — более блестящими и здоровыми.
Цифровая настройка температуры позволяет выбрать температуру в диапазоне 130—200 °C и время завивки (5, 8 или 10 секунд) в соответствии с вашим типом волос и желаемым результатом укладки.
При помощи насадки конической формы (Ø 13—25 мм) можно моделировать локоны и волны разного вида: от тугих завитков до крупных кудрей, естественных локонов и волн. Быстро, просто и без спутываний. Придайте объем своим волосам, создавая различные кудри и локоны!
Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.
Все под контролем: функция блокировки кнопок исключает возможность случайного изменения температуры.
Нагрев до 200 °C позволяет уложить даже густые волосы, сводя к минимуму повреждение волос.
Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий
Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.
Значок температуры перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.
Технические характеристики
Особенности
Тип волос
Обслуживание