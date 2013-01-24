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Конические щипцы для завивки

HP8618/00
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  • Более здоровый способ создания превосходных кудряшек и волн Более здоровый способ создания превосходных кудряшек и волн Более здоровый способ создания превосходных кудряшек и волн
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    Конические щипцы для завивки

    HP8618/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Более здоровый способ создания превосходных кудряшек и волн

    Роскошные, сияющие локоны. Соблазнительные, мягкие волны, придающие волосам объем. Новые щипцы для завивки конической формы Philips Care CurlControl позволяют создавать различные кудри и локоны, не повреждая волосы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Конические щипцы для завивки

    Более здоровый способ создания превосходных кудряшек и волн

    Роскошные, сияющие локоны. Соблазнительные, мягкие волны, придающие волосам объем. Новые щипцы для завивки конической формы Philips Care CurlControl позволяют создавать различные кудри и локоны, не повреждая волосы. Узнать обо всех преимуществах

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      Более здоровый способ создания превосходных кудряшек и волн

      благодаря индикатору готовности локона

      • Коническая насадка 13–25 мм
      • Керамическое покрытие Silky Smooth
      • Температура 130–200 C
      • Автоотключение
      Уникальный индикатор, информирующий о готовности локона

      Уникальный индикатор, информирующий о готовности локона

      Уникальный индикатор готовности локона сигнализирует об окончании завивки при помощи звукового сигнала. Эта инновационная функция позволяет создавать прекрасные локоны и кудри, не допуская перегрева волос. Просто выберите одну из трех настроек времени завивки, оберните прядь вокруг корпуса щипцов и нажмите на кнопку. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, чтобы получить рекомендации наших экспертов в области здоровья волос касательно выбора оптимального времени завивки в зависимости от типа волос и желаемого результата укладки.

      Керамическое покрытие SilkySmooth обеспечивает в два раза более гладкое скольжение

      Керамическое покрытие SilkySmooth обеспечивает в два раза более гладкое скольжение

      Керамический корпус SilkySmooth обеспечивает в два раза более гладкое скольжение, уменьшает трение, делая процесс завивки более удобным, а волосы — более блестящими и здоровыми.

      Цифровая настройка температуры позволяет выбрать режим в соответствии с вашим типом волос

      Цифровая настройка температуры позволяет выбрать режим в соответствии с вашим типом волос

      Цифровая настройка температуры позволяет выбрать температуру в диапазоне 130—200 °C и время завивки (5, 8 или 10 секунд) в соответствии с вашим типом волос и желаемым результатом укладки.

      Коническая насадка для моделирования различных по форме кудряшек и волн

      Коническая насадка для моделирования различных по форме кудряшек и волн

      При помощи насадки конической формы (Ø 13—25 мм) можно моделировать локоны и волны разного вида: от тугих завитков до крупных кудрей, естественных локонов и волн. Быстро, просто и без спутываний. Придайте объем своим волосам, создавая различные кудри и локоны!

      Автоотключение через 60 минут

      Автоотключение через 60 минут

      Некоторые выпрямители для волос и щипцы для завивки имеют функцию автоматического отключения. Если оставить устройство включенным, оно автоматически отключится через 60 минут.

      Функция блокировки кнопок предотвращает случайное включение/выключение прибора

      Функция блокировки кнопок предотвращает случайное включение/выключение прибора

      Все под контролем: функция блокировки кнопок исключает возможность случайного изменения температуры.

      Нагрев до 200 °C для создания превосходной укладки

      Нагрев до 200 °C для создания превосходной укладки

      Нагрев до 200 °C позволяет уложить даже густые волосы, сводя к минимуму повреждение волос.

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения

      Переключение напряжения для вашего удобства во время поездок и путешествий

      Безопасная подставка для удобства использования

      Подставка для безопасности позволяет надежно хранить щипцы для завивки по время использования.

      Индикатор готовности к работе на ЖК-экране

      Значок температуры перестает мигать, когда щипцы для завивки нагрелись и готовы к использованию.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Максимальная температура
        200  °C
        Температурный диапазон
        130—200
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        черный-белый
        Тип нагревателя
        PTC
        Время нагрева
        60 секунд
        напряжение
        поддержка разных стандартов
        Диаметр корпуса
        13—25  миллиметра

      • Особенности

        Керамическое покрытие
        Да
        Индикатор готовности к работе
        Да
        Термоизолированный наконечник
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Индикатор завершения завивки локона
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Тип волос

        Конечный результат
        Идеальные локоны и волны
        Длина волос
        • Длинные
        • Средний
        Толщина волос
        • Средний
        • Толстые
        • Тонкие

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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