Як ж хотілося придбати плойку: щоб швидко зробити розкішну і об»ємну зачіску за лічені хвилини! І я здається знайшла саме таку. Плойка PHILIPS Care CurlControl HP8618/00 легко справляється з завиттям локонів. Через хвилину чудо-пристрій вже готовий до роботи – так швидко, що деколи навіть волосся не встигаю розчесати. Але перед тим, як почати крутитися, потрібно виставити температуру, яка в даному пристрою виставляється в діапазоні 130-200 °C і час завиття – можна 5, 8 або 10 секунд. У цій плойці цифрова настройка температури, тому виставляти температуру легко (діапазон становить 10 °C ). Для мене достатньою є температура 170 °C та час завиття 8 секунд (коли проходить цих 8 секунд, лунає сигнал, що дозволяє швиденько перейти до наступного завиття локона). Плойку використовую часто напротязі двох років і волосся до цього часу не зазнало ніякого пошкодження. Не завжди, але стараюся використовувати термозахист для волосся, що захищає структуру волосся, але керамічний корпус плойки SilkySmooth також захищає волосся, при цьому робить його блискучим, а також завдяки йому, коли завиток готовий – він легко зісковзує з плойки і залишається цілим і пружнім. Так як плойка має конічну форму, то локони виходять ширшими зверху, а донизу вужчими. Для мого довгого волосся висоти плойки вистачає, але якщо волосся накручувати поверх вже накрученого – локон все одно виходить ідеальним. Термостійкий наконечник не дозволяє обпекти пальці, так як при завершенні накручування локона, кінчик його потрібно притримати вказану кількість секунд (зажим, щоб фіксував локон відсутній, тому і він виходить «незаломленим»). При накручуванні на плойку я лаком не користуюся, вони і так виходять гарної форми (не розкручуються відразу і залишаються «цілими» до завершення завивки), а вже після – можна просто розчесати пальцями рук – трішки лаку і зачіска готова! Зранку завжди поспішаю на роботу і мені достатньо десяти хвилин на зачіску, а вже для якоїсь події можна довше крутитися, бо чим вужчі пасма волосся брати, тим більше часу потрібно і тоді вже зачіска виходить об»ємнішою. Довжини шнура вистачає, а перевагою вважаю присутність шарніра на шнурі, що не дозволяє його «скручуванню» в спіраль. Підставка плойки дозволяє в одному вірному положенні ставити її на поверхню. Ще одна корисна річ присутня: функція блокування кнопок. Так як ми часто при «маневруванні» плойки нажимаємо на всі наявні на ній кнопки, дана функція не дозволяє їй вимкнутися чи змінити налаштування (температуру чи час завиття). Для мене плойка PHILIPS Care CurlControl HP8618/00 стала незамінною помічницею у створенні зачіски, а ціна повністю виправдовує якість виробу.