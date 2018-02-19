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Более здоровый способ создания превосходных кудряшек и волн
Роскошные, сияющие локоны. Соблазнительные, мягкие волны, придающие волосам объем. Новые щипцы для завивки конической формы Philips Care CurlControl позволяют создавать различные кудри и локоны, не повреждая волосы.
Коническая насадка 13–25 мм
Керамическое покрытие Silky Smooth
Температура 130–200 C
Автоотключение
Уникальный индикатор готовности локона сигнализирует об окончании завивки при помощи звукового сигнала. Эта инновационная функция позволяет создавать прекрасные локоны и кудри, не допуская перегрева волос. Просто выберите одну из трех настроек времени завивки, оберните прядь вокруг корпуса щипцов и нажмите на кнопку. Обратитесь к инструкции по эксплуатации, чтобы получить рекомендации наших экспертов в области здоровья волос касательно выбора оптимального времени завивки в зависимости от типа волос и желаемого результата укладки.
Керамический корпус SilkySmooth обеспечивает в два раза более гладкое скольжение, уменьшает трение, делая процесс завивки более удобным, а волосы — более блестящими и здоровыми.
Цифровая настройка температуры позволяет выбрать температуру в диапазоне 130—200 °C и время завивки (5, 8 или 10 секунд) в соответствии с вашим типом волос и желаемым результатом укладки.
5.0
из 5
23
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
Drizzla
19/02/2018
Україна
Соотношение цена - качество отличное
Пользуюсь хоть и не так часто но уже 1,5 года, очень довольна покупкой. Красивую укладку можно сделать достаточно быстро. У меня ровные густые волосы, ранее всегда, когда накручивала локоны другими плойками укладка держалась максимум час и то если особо не двигаться, с этой же плойкой укладка держится мин. часа 3, потом хоть и не идеально, но намного красивее локоны, чем спустя такое время у других плоек.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8618/00 Конические щипцы для завивки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8618/00 Конические щипцы для завивки
Mari
01/09/2017
Україна
Чудовий пристрій для створення локонів. Наявність таймера та швидке нагрівання до вподоби.
Недарма говорять: коли маєш від природи пряме волосся - щоденно мрієш про хвилясте волосся, шикарні локони. Так ось, ера термобігудів «варених» у воді давно минула, минуло і псування волосся й численне посічення його кінчиків. Придбала в Розетці ще декілька років назад по хорошій акції (блендер йшов в подарунок) дану плойку PHILIPS Care CurlControl HP8618/00 – досі нарікань немає! Крута, зручна плойка стала моїм помічником у створенні об»ємних зачісок. Має конусну форму: накручуються локони від коренів до кінчиків – зверху вони грубші, а донизу завужуються. Якщо крутити від самих коренів, плойкою можна збільшити об»єм зачіски, припіднімаючи відведене пасмо волосся і накручуючи на саму плойку. А можна й творити й фантазувати: наприклад накручувати від середини і не докручувати кінчики до кінця на плойку – виходять такі «ломлені» локони. Але що стосується створення гарних локонів – то HP8618/00 в цьому якнайкраще допоможе. Простота її використанн зумовлена довжиною плойки (вистачає накрутити довге волосся. До речі можна просто накручувати, а можна й закрутити локон наче дред, а потім накрутити на плойку), шарнірне кріплення проводу (ніякого намотування на руки, а також не заломлюється сам провід плойки), наявність звукового сигналу (вже за хвилину плойка готова до роботи і виставивши потрібний час завиття, чутно сигнал, що сповіщає про готовність та перехід до створення нового локона). Керування електронне: видно всі свої налаштування. Якщо бути відвертою: всі ми любимо високі температури, тобто використовувати пристрої по максимуму. Але це не завжди корисно для нас самих, в даному випадку для нашого волосся. Діапазон нагріву плойки – широкий, але температурою 200 °С я б радила користуватися рідше. Повірте при 140 °С вийдуть не гірші кудряшки, проте волосся буде менше піддаватися високим температурам і буде залишатися здоровим та блискучим. Ніколи!!! у цій плойці не буде випадку, коли накручуєш-накручуєш – і бац, вже випадково плойка як три хвилини вимкнена :) , тому що наявна у ній функція блокування кнопок: переставляй пристрій скільки хочеш з руки в руку закручуй як хочеш, тримай як зручно ручку плойки – її настройки не зіб»ються і вона без бажання власниці не вимкнеться. При невеликому пасмі локони виходять пружніші – справді наче пружинки, якщо ж брати ширші пасма – більш ніжніші. Плойка легко витягується з локона, волосся наче зісковзує з неї, що залишає створений локон цілим. Локони тримають форму й не розпадаються напротязі дня: не завадить навіть вітер (поправляю зачіску «розчісуванням» пальцями рук). Читала, що навіть керамічне покриття має певний строк служби – запевняю дана плойка прослужить роками – відмінно справляється зі своєю здачею вже тривалий період – волосся завдяки їй здорове й «не спалене». Отож, зважаючи на зручність й простоту використання, безпечність (автовідключення) й отримання бажаного ефекту – розкішного хвилястого волосся, я з впевненістю рекомендую HP8618/00 усім модницям :)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8618/00 Конические щипцы для завивки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8618/00 Конические щипцы для завивки
Mari
31/08/2017
Україна
Легко і просто з даним пристроєм зробити локони.
Як ж хотілося придбати плойку: щоб швидко зробити розкішну і об»ємну зачіску за лічені хвилини! І я здається знайшла саме таку. Плойка PHILIPS Care CurlControl HP8618/00 легко справляється з завиттям локонів. Через хвилину чудо-пристрій вже готовий до роботи – так швидко, що деколи навіть волосся не встигаю розчесати. Але перед тим, як почати крутитися, потрібно виставити температуру, яка в даному пристрою виставляється в діапазоні 130-200 °C і час завиття – можна 5, 8 або 10 секунд. У цій плойці цифрова настройка температури, тому виставляти температуру легко (діапазон становить 10 °C ). Для мене достатньою є температура 170 °C та час завиття 8 секунд (коли проходить цих 8 секунд, лунає сигнал, що дозволяє швиденько перейти до наступного завиття локона). Плойку використовую часто напротязі двох років і волосся до цього часу не зазнало ніякого пошкодження. Не завжди, але стараюся використовувати термозахист для волосся, що захищає структуру волосся, але керамічний корпус плойки SilkySmooth також захищає волосся, при цьому робить його блискучим, а також завдяки йому, коли завиток готовий – він легко зісковзує з плойки і залишається цілим і пружнім. Так як плойка має конічну форму, то локони виходять ширшими зверху, а донизу вужчими. Для мого довгого волосся висоти плойки вистачає, але якщо волосся накручувати поверх вже накрученого – локон все одно виходить ідеальним. Термостійкий наконечник не дозволяє обпекти пальці, так як при завершенні накручування локона, кінчик його потрібно притримати вказану кількість секунд (зажим, щоб фіксував локон відсутній, тому і він виходить «незаломленим»). При накручуванні на плойку я лаком не користуюся, вони і так виходять гарної форми (не розкручуються відразу і залишаються «цілими» до завершення завивки), а вже після – можна просто розчесати пальцями рук – трішки лаку і зачіска готова! Зранку завжди поспішаю на роботу і мені достатньо десяти хвилин на зачіску, а вже для якоїсь події можна довше крутитися, бо чим вужчі пасма волосся брати, тим більше часу потрібно і тоді вже зачіска виходить об»ємнішою. Довжини шнура вистачає, а перевагою вважаю присутність шарніра на шнурі, що не дозволяє його «скручуванню» в спіраль. Підставка плойки дозволяє в одному вірному положенні ставити її на поверхню. Ще одна корисна річ присутня: функція блокування кнопок. Так як ми часто при «маневруванні» плойки нажимаємо на всі наявні на ній кнопки, дана функція не дозволяє їй вимкнутися чи змінити налаштування (температуру чи час завиття). Для мене плойка PHILIPS Care CurlControl HP8618/00 стала незамінною помічницею у створенні зачіски, а ціна повністю виправдовує якість виробу.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8618/00 Конические щипцы для завивки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HP8618/00 Конические щипцы для завивки
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.