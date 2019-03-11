Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.
4.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Элен
11/03/2019
Україна
Лучшая мясорубка
Я очень довольна этим товаром. Многофункциональная и очень хорошая в работе.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2726/90 Meat mincer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2726/90 Meat mincer
Evgen90
05/07/2019
Україна
Гарна м'ясорубка
За той час котрий я її використовую, можу сказати що робить як годинник, милий дизайн, гарна потужність, зручна в обслуговуванні. Дякую виробнику за стильний та зручний пристрій.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2726/90 Meat mincer
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Viva Collection HR2726/90 Meat mincer