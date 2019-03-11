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Больше не доступен

HR2726/90

HR2726/90

4.5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

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Производительность: до 2,7 кг в минуту

Производительность: до 2,7 кг в минуту

Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

Насадка для приготовления колбас 12 мм (тонкие) и 22 мм (толстые)

Две насадки позволяют готовить колбаски разного размера: насадка 12 мм предназначена для тонких колбасок, а 22 мм — для более крупных.

Насадка для кеббе в комплекте

Насадка для кеббе в комплекте

Технические характеристики

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Отзывы

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4.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

11/03/2019

Україна

Україна

Лучшая мясорубка

Я очень довольна этим товаром. Многофункциональная и очень хорошая в работе.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2726/90 Meat mincer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2726/90 Meat mincer

05/07/2019

Україна

Україна

Гарна м'ясорубка

За той час котрий я її використовую, можу сказати що робить як годинник, милий дизайн, гарна потужність, зручна в обслуговуванні. Дякую виробнику за стильний та зручний пристрій.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2726/90 Meat mincer

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Viva Collection HR2726/90 Meat mincer

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