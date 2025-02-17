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HX6062/88
Чистящая насадка для превосходного отбеливания
Пусть ваша улыбка будет еще более белоснежной с этой отбеливающей чистящей насадкой от Philips Sonicare, проверенной в клинических условиях. Вы заметите разницу уже через неделю и сможете насладиться превосходными результатами ежедневной чистки.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистящие насадки, набор из 2 штук
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Сделать зубы белее теперь очень просто благодаря этой чистящей насадке с центральным элементом для удаления потемнений. Щетинки в форме алмаза обеспечивают более плотный контакт с поверхностью зуба и эффективно удаляют потемнения. Результат говорит за себя — зубы становятся до 100 % белее всего за одну неделю.*
Наша отбеливающая чистящая насадка использует плотный массив щетинок и удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой, обеспечивая освежающую чистку всей полости рта.
Качественная чистка, выбранная миллионами людей. Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Все чистящие насадки Philips Sonicare проходят тщательные проверки на стадии проектирования, а также клинические тесты, чтобы вы могли бы уверены в их соответствии строжайшим стандартам качества, безопасности и производительности.
А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare технологией BrushSync. Она отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.
Эта чистящая насадка совместима со всеми электрическими зубными щетками Philips Sonicare.*** Просто защелкните ее в клипсе или снимите для быстрой замены и очистки.
Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.**
Все наши чистящие насадки поставляются в бумажной упаковке, которая подлежит переработке при наличии соответствующих производств.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
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