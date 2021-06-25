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    Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series

    Электрическая зубная щетка, специальная серия

    HX9911/88
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    Sonicare
    • Белоснежная улыбка без лишних усилий Белоснежная улыбка без лишних усилий Белоснежная улыбка без лишних усилий
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      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series Электрическая зубная щетка, специальная серия

      HX9911/88
      Общая оценка / 5

      Белоснежная улыбка без лишних усилий

      Начинайте каждый день с современной технологией Sonicare для белоснежной улыбки и поддержания здоровья полости рта. Она бережно воздействует на десны, а приложение поможет вам следить за результатом чистки. Выбирайте из 4 режимов чистки и 3 режимов интенсивности для персонализированной чистки зубов. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series Электрическая зубная щетка, специальная серия

      Белоснежная улыбка без лишних усилий

      Начинайте каждый день с современной технологией Sonicare для белоснежной улыбки и поддержания здоровья полости рта. Она бережно воздействует на десны, а приложение поможет вам следить за результатом чистки. Выбирайте из 4 режимов чистки и 3 режимов интенсивности для персонализированной чистки зубов. Узнать обо всех преимуществах

      Белоснежная улыбка без лишних усилий

      Начинайте каждый день с современной технологией Sonicare для белоснежной улыбки и поддержания здоровья полости рта. Она бережно воздействует на десны, а приложение поможет вам следить за результатом чистки. Выбирайте из 4 режимов чистки и 3 режимов интенсивности для персонализированной чистки зубов. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series Электрическая зубная щетка, специальная серия

      Белоснежная улыбка без лишних усилий

      Начинайте каждый день с современной технологией Sonicare для белоснежной улыбки и поддержания здоровья полости рта. Она бережно воздействует на десны, а приложение поможет вам следить за результатом чистки. Выбирайте из 4 режимов чистки и 3 режимов интенсивности для персонализированной чистки зубов. Узнать обо всех преимуществах

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        DiamondClean 9000 Series

        DiamondClean 9000 Series

        Электрическая зубная щетка, специальная серия

        - {discount-value}

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        Белоснежная улыбка без лишних усилий

        Более белые зубы всего через 3 дня*

        • Мобильное приложение для отслеживания прогресса
        • Встроенный датчик давления
        • Распознавание чистящей насадки
        • 4 режима, 3 уровня интенсивности
        Устраняет поверхностные потемнения эмали и осветляет зубы всего за 3 дня*

        Устраняет поверхностные потемнения эмали и осветляет зубы всего за 3 дня*

        Пусть ваша улыбка будет ярче с передовой технологией Sonicare. Щетинки полируют поверхность зубов, удаляя до 100 % больше потемнений с поверхности эмали по сравнению с обычной зубной щеткой всего за 3 дня*.

        Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами

        Эффективное удаление налета и бережный уход за деснами

        Чистящая насадка C3 Premium Plaque Control создана для тщательного ухода за полостью рта. Мягкая боковая часть и гибкие щетинки идеально повторяют контуры зубов, обеспечивая до 4 раз более тесный контакт и помогая удалять налет в труднодоступных местах***

        Стильный дизайн для премиум-чистки

        Стильный дизайн для премиум-чистки

        Щетки DiamondClean 9000 имеют градиентную расцветку, чтобы чистка зубов была не только эффективной, но и стильной. Компактный футляр для путешествий имеет схожую цветовую гамму и позволит брать щетку с собой в любые поездки.

        Передовая технология Sonicare для эффективной и бережной чистки

        Передовая технология Sonicare для эффективной и бережной чистки

        Благодаря звуковой технологии эффективные выметающие движения — 62 000 в минуту — создают пузырьки, которые устраняют налет между зубами и вдоль линии десен. До 10 раз более эффективное удаление налета по сравнению с обычной ручной зубной щеткой.

        4 режима работы с 3 уровня интенсивности для персонализированной чистки зубов

        4 режима работы с 3 уровня интенсивности для персонализированной чистки зубов

        Выбирайте из 4 режимов чистки: Clean (Чистка) для ежедневной тщательной чистки, White+ (Осветление+) для белоснежной улыбки, Gum Health (Здоровье десен) для эффективной и бережной чистки десен или Deep Clean+ (Глубокая чистка+) для эффективной тщательной чистки. Три уровня интенсивности — от низкой до высокой — помогут как эффективнее удалять налет, так и бережно воздействовать щеткой на десны.

        Датчик давления уведомляет о чрезмерном давлении на щетку

        Датчик давления уведомляет о чрезмерном давлении на щетку

        DiamondClean 9000 регистрирует слишком сильное давление на зубы, которое вы можете не замечать. При слишком сильном нажатии на зубы щетка издаст звуковой сигнал. Это означает, что необходимо снизить давление, чтобы чистящая насадка эффективнее выполняла свою работу.

        BrushSync автоматически выбирает для вас оптимальный режим

        BrushSync автоматически выбирает для вас оптимальный режим

        Интеллектуальные чистящие насадки обеспечивают оптимальный выбор режима и уровня интенсивности для максимально эффективной чистки. К примеру, вы используете чистящую насадку C3 Premium Plaque Control. Технология DiamondClean 9000 BrushSync автоматически синхронизирует чистящую насадку с режимом White+ (Осветление) для эффективного отбеливания ваших зубов.

        Приложение Sonicare для обучения и отслеживания статистики

        Приложение Sonicare для обучения и отслеживания статистики

        DiamondClean 9000 дает вам рекомендации по созданию и поддержанию здоровых привычек между приемами у стоматолога. Встроенные интеллектуальные датчики оповещают о чрезмерном давлении на щетку, а при подключении к приложению Sonicare отчет о сеансе позволяет следовать верному курсу и отслеживать ваш прогресс.

        • Подключения

          Беспроводная технология Bluetooth®
          Обучающее приложение

        • Мощность

          Напряжение
          110–220 В

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          14 дней***
          Тип элемента питания
          Литий-ионный

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Аквамарин — градиент

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • Совместимость

          Совместимость с ОС Android
          • Телефоны на базе ОС Android
          • Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0
          Совместимость с ОС iOS
          • iPad 3-го или более высокого поколения
          • iPhone 4S или более поздней версии
          • с iOS7 или более поздней версией
          • с операционной системой версии iOS7

        • Удобство использования

          Ручка
          Изящный эргономичный дизайн
          Совместимость ручки
          Удобные съемные насадки
          Индикатор замены
          • Для наилучших результатов
          • в качестве напоминания загорается значок

        • В комплекте

          Ручка
          1 DiamondClean 9000
          Насадки
          C3 Premium Plaque Control, 1 шт.
          Дорожный футляр
          1
          Зарядная станция и панель беспроводной зарядки
          1

        • Качество чистки

          Высокое качество
          Удаляет до 10 раз больше налета*
          Таймер
          BrushPacer и SmarTimer
          Оценка силы нажатия
          Ручка вибрирует, предупреждая пользователя

        • Режимы

          Clean (Чистка)
          Для ежедневной тщательной чистки
          3 уровня интенсивности
          • Высокий
          • Средняя
          • Низкий
          Deep Clean+ (Глубокая чистка+)
          Для эффективной тщательной чистки
          Gum Health
          Особый уход за коренными зубами
          White+ (Осветление+)
          Для удаления поверхностных потемнений эмали

        • Технология интеллектуального датчика

          Датчик давления
          Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы
          BrushSync: напоминания о замене
          • Знает, когда нужно
          • заменить чистящую насадку

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Ручка Sonicare серии 9000
        • Чистящая насадка Premium Plaque Defense (C3)
        • Панель беспроводной зарядки
        • Дорожный зарядный чехол USB

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        Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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            • В режиме White (Осветление+) с ведущей отбеливающей зубной пастой
            • * По сравнению с обычной зубной щеткой, фактические данные могут отличаться
            • ** По сравнению с чистящей насадкой DiamondClean
            © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. Все права защищены.

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