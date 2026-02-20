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HX6352/42
HX6350
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Доступные варианты
Как работает функция рекомендаций при чистке в приложении Sonicare?
В каких странах доступно приложение Sonicare?
Какая насадка подойдет для моей зубной щетки Sonicare?
Можно ли заменить аккумулятор в зубной щетке Sonicare?
Что означают индикаторы состоянии аккумулятора на моей зубной щетке Sonicare?
Какие режимы чистки доступны на зубной щетке Sonicare?
Как зарегистрировать зубную щетку Sonicare?
Как заряжать зубную щетку Sonicare?
Как подключить зубную щетку к приложению Sonicare?
Как очищать зубную щетку Philips Sonicare?
Сложно устанавливать или снимать чистящую насадку.
Не удается подключить зубную щетку к приложению Sonicare
Моя зубная щетка Sonicare слишком сильно вибрирует
Щетка Sonicare не вибрирует
Зубная щетка Sonicare автоматически отключается
Моя зубная щетка Sonicare слишком слабо вибрирует
Включение зубной щетки Sonicare сопровождается громким гулом