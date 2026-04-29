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Электрические зубные щетки
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Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка
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HX6322/04
HX6340
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Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)
Экологический паспорт - English (US)
Все (22)
В каких странах доступно Philips Sonicare for Kids?
Как работает функция рекомендаций при чистке в приложении Sonicare?
Что произойдет с данными приложения Sonicare For Kids при переключении устройства?
Какая насадка подойдет для моей зубной щетки Sonicare?
Можно ли заменить аккумулятор в зубной щетке Sonicare?
Philips SonicareЗарядная база
Сложно устанавливать или снимать чистящую насадку.
Не удается подключить зубную щетку к приложению Sonicare
Чистящая насадка выпадает из зубной щетки Sonicare
Щетка Sonicare не вибрирует
Зубная щетка Sonicare автоматически отключается
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