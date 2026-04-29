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Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка

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Philips Sonicare For KidsЭлектрическая звуковая зубная щетка

HX6322/04

HX6340

Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка

Доступные варианты

Aqua
Aqua
Зеленый
Зеленый
Розовый
Розовый
Фиолетовый
Фиолетовый

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Инструкции и документация

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • PDF файл, 143.3 kB
  • 8 August 2025

Экологический паспорт - English (US)

  • PDF файл, 219.1 kB
  • 24 October 2020

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