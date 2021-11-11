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    Philips Sonicare For Kids

    Электрическая звуковая зубная щетка

    HX6352/42
    Sonicare
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Sonicare
    • Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
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      Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка

      HX6352/42
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка

      Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка

      Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка

      Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

      Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка

      Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

      Philips Sonicare For Kids Электрическая звуковая зубная щетка

      Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка

      Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах

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        For Kids

        For Kids

        Электрическая звуковая зубная щетка

        Итого:

        Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка

        Простой и интересный способ формирования здоровых привычек

        • Встроенный Bluetooth®
        • Обучающее приложение
        • 2 чистящие насадки и 8 наклеек
        • 2 режима
        Забавные стикеры помогут детям увидеть в зубной щетке друга!

        Забавные стикеры помогут детям увидеть в зубной щетке друга!

        Поддерживать правильные привычки становится проще, если сделать их чем-то необычным. Наши зубные щетки Make Your Own Monster помогут детям преобразовать щетку в милого монстра с помощью сменных стикеров. Они могут создавать новых персонажей в любое удобное время. А когда чистишь зубы щеткой Sonicare вместе с другом-монстром, легко получать лишь позитивные эмоции и отличный результат.

        Помогает детям чистить зубы в течение рекомендуемого стоматологами времени

        Помогает детям чистить зубы в течение рекомендуемого стоматологами времени

        Sonicare for Kids помогает детям чистить зубы в течение рекомендуемых 2 минут и захватывать все области, пока работает 2-минутный таймер и 30-секундный регулятор темпа. Это простой способ привить детям важную здоровую привычку.

        Тщательная чистка, доступная даже детям

        Тщательная чистка, доступная даже детям

        Вы будете уверены, что зубы вашего ребенка остаются здоровыми, даже если они еще только учатся. Технология Sonicare использует бережные пульсации для глубокой чистки между зубов и вдоль линии десен, компенсируя возможные ошибки, которые могут допускать при чистке дети.

        Защита растущих зубов

        Защита растущих зубов

        Молочным зубам нужен дополнительный уход, поэтому Sonicare for Kids оснащена прорезиненной чистящей насадкой. Она обеспечивает безопасность и комфорт при чистке маленьких зубов.

        Технические характеристики

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Розовый

        • Обслуживание

          Гарантия
          2 года гарантии

        • Совместимость

          Совместимость с ОС iOS
          • iPhone 4S или более поздней версии
          • iPad 3-го или более высокого поколения
          • с операционной системой версии iOS7
          Совместимость с ОС Android
          • Телефоны на базе ОС Android
          • Планшеты с поддержкой Bluetooth 4.0

        • В комплекте

          Ручка
          1 подключаемая насадка Sonicare for Kids
          Зарядное устройство
          1
          Насадки
          • 1 стандартная насадка Sonicare for Kids
          • 1 компактная насадка Sonicare for Kids
          Наклейки
          8 индивидуальных наклеек

        • Качество чистки

          Скорость
          62 000 выметающих движений в минуту
          Таймер
          KidTimer и Quadpacer
          Высокое качество
          На 75 % эффективнее*
          Польза для здоровья
          Для формирования правильных привычек по уходу за полостью рта

        • Питание

          Напряжение
          110—220 В

        • Режимы

          Режимы мощности
          2

        • Удобство использования

          Ручка
          • Прорезиненная ручка для удобства пользования
          • Изящный эргономичный дизайн
          Время работы
          До 3 недель**
          Индикатор батареи
          Индикатор отображает уровень заряда аккумулятора
          Система чистящих насадок
          Удобные съемные насадки
          Дисплей
          Дисплей с подсветкой

        • Технические характеристики

          Батарея
          Перезарядка
          Тип элемента питания
          Литий-ионный
          Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
          До 2 недель

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              Риски, связанные с продуктом
              • по данным, полученным в процессе опроса родителей; по сравнению с использованием только зубной щетки
              • * по сравнению с обычной зубной щеткой
              • ** при использовании дважды в день в течение двух минут

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