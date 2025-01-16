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-25% на насадки Sonicare

Philips Sonicare For KidsЭлектрическая звуковая зубная щетка

HX6352/42

HX6350

4.8

| (85) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Aqua
Aqua
Зеленый
Зеленый
Розовый
Розовый
Фиолетовый
Фиолетовый

Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка

Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта.

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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Простой и интересный способ формирования здоровых привычек

Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка

  • Встроенный Bluetooth®

  • Обучающее приложение

  • 2 чистящие насадки

  • 2 режима

98 % пользователей отметили, что дети чистят зубы дольше, эффективнее и с большим удовольствием*

98 % пользователей отметили, что дети чистят зубы дольше, эффективнее и с большим удовольствием*

Благодаря приложению и зубной щетке Philips Sonicare For Kids дети учатся самостоятельно чистить зубы. Приложение синхронизирует данные с детской звуковой зубной щеткой через Bluetooth, обучая правильной технике чистки и записывая данные каждого сеанса. Дети могут следить за тем, насколько хорошо они чистят зубы, а также получать награды за отличный результат. Это эффективное обучающее приложение: 98 % родителей, принимавших участие в опросе, подтвердили, что дети дольше и лучше чистят зубы. Веселый и увлекательный процесс, в ходе которого дети формируют полезные привычки по уходу за полостью рта.

Следите за временем чистки, не заходя в приложение

Следите за временем чистки, не заходя в приложение

Следите за временем чистки, не заходя в приложение

Интерактивное приложение: ваш ребенок полюбит чистить зубы

Интерактивное приложение: ваш ребенок полюбит чистить зубы

Интерактивная технология Philips Sonicare

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.8

из 5

85

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

16/01/2025

Україна

Україна

Гарна щітка та додаток що мотивує до чистки

Щітку доня отримала на Миколайчика. Із того дня не було жодного дня, аби мені довелось вмовляти її почистити зубчики) маю лише вкрай важливе запитання - як відновити прогрес після переустановки додатку? Бо там все починається із початку... Боюсь навіть доні про це сказати...

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6322/04 Электрическая звуковая зубная щетка

Дата пользования 2023-12-16

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6322/04 Электрическая звуковая зубная щетка

Дата пользования 2023-12-16

12/11/2021

Україна

Україна

Она того стоит!

Ребенку понравилась сразу...и сама щетка и приложение. А мне понравилось то, как она чистит зубки моего сынули. Уже через пару дней зубы стали реально чище, а процесс чистки приносит массу положительных эмоций. Если кто сомневается покупать или нет, скажу лишь одно: ПОКУПАТЬ! НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

Плюсы

Прекрасно чистит зубы и к тому же интересно и стимулирует к чистке!

Минусы

не выявлено

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6322/04 Электрическая звуковая зубная щетка

Дата пользования 2021-07-12

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6322/04 Электрическая звуковая зубная щетка

Дата пользования 2021-07-12

30/04/2020

Україна

Україна

Теперь чисть зубки - любимое занятие дочки!))

Мы в восторге! Иногда мою дочку было просто не заставить чистить, но теперь проблема давно решена! С щеткой Sonicare от philips она просит чистить зубы даже 3 раза за день. А все дело в том, что к щетке идёт приложение, в котором пушистик Блыщик чистит зубы вместе с ребёнком) Пушистик получает подарки за каждую чистку в виде еды, одежды или краски для своей шерсти. Она каждый раз ждёт этот подарок) А ещё он ругается, если пропустишь чистку зубов))) Очень крутой интерактив и полезное дело) Теперь дочка чистит зубки лучше, дольше и чаще вместе с детской зубной щеткой Philips Sonicare for Kids))) ⠀

Плюсы

Звуковая щётка удаляет на 75% больше налёта, чем обычные зубные щетки.Помогает воспитывать здоровые привычки с раннего возраста. К щётке идут весёлые стикеры-наклейки, которые ребёнок может переклеивать и менять внешний вид своей щетки.

Минусы

Не нашла))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6352/42 Электрическая звуковая зубная щетка

Дата пользования 2019-03-30

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про For Kids HX6352/42 Электрическая звуковая зубная щетка

Дата пользования 2019-03-30

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Примечания

  1. по данным, полученным в процессе опроса родителей; по сравнению с использованием только зубной щетки

  2. по сравнению с обычной зубной щеткой

  3. при использовании дважды в день в течение двух минут

  4. по данным, полученным в процессе опроса стоматологов с детьми в возрасте 4–10 лет в США