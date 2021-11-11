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Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах
Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Интерактивная звуковая зубная щетка: веселая и эффективная чистка
Увлекательный процесс для обучения правильной технике чистки зубов. Зубная щетка Philips Sonicare For Kids с поддержкой Bluetooth подключается к специальному приложению, которое в игровой форме учит детей правильно чистить зубы. Это увлекательный и веселый процесс, который поможет детям выработать привычку по уходу за полостью рта. Узнать обо всех преимуществах
Поддерживать правильные привычки становится проще, если сделать их чем-то необычным. Наши зубные щетки Make Your Own Monster помогут детям преобразовать щетку в милого монстра с помощью сменных стикеров. Они могут создавать новых персонажей в любое удобное время. А когда чистишь зубы щеткой Sonicare вместе с другом-монстром, легко получать лишь позитивные эмоции и отличный результат.
Sonicare for Kids помогает детям чистить зубы в течение рекомендуемых 2 минут и захватывать все области, пока работает 2-минутный таймер и 30-секундный регулятор темпа. Это простой способ привить детям важную здоровую привычку.
Вы будете уверены, что зубы вашего ребенка остаются здоровыми, даже если они еще только учатся. Технология Sonicare использует бережные пульсации для глубокой чистки между зубов и вдоль линии десен, компенсируя возможные ошибки, которые могут допускать при чистке дети.
Молочным зубам нужен дополнительный уход, поэтому Sonicare for Kids оснащена прорезиненной чистящей насадкой. Она обеспечивает безопасность и комфорт при чистке маленьких зубов.
Дизайн и отделка
Обслуживание
Совместимость
В комплекте
Качество чистки
Питание
Режимы
Удобство использования
Технические характеристики