Забавные стикеры помогут детям увидеть в зубной щетке друга!

Поддерживать правильные привычки становится проще, если сделать их чем-то необычным. Наши зубные щетки Make Your Own Monster помогут детям преобразовать щетку в милого монстра с помощью сменных стикеров. Они могут создавать новых персонажей в любое удобное время. А когда чистишь зубы щеткой Sonicare вместе с другом-монстром, легко получать лишь позитивные эмоции и отличный результат.