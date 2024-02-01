Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
HX7406/02
Бережная чистка даже чувствительных зубов и десен
Philips Sonicare 6100 предлагает технологию Sonicare нового поколения, специальный режим Sensitive (Деликатная чистка), чистящую насадку S2 Sensitive и режим низкой интенсивности, а также оповещение о чрезмерной силе нажатия и дорожный футляр.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звуковая зубная щетка с аккумулятором
Итого:
recurring payment
Philips Sonicare 6100 обеспечивает бережную чистку даже чувствительных десен и зубов. С новой чистящей насадкой S2 Sensitive, которая имеет самые мягкие щетинки Sonicare, вы сможете оценить по-настоящему деликатную чистку и эффективно удалять до 10 раз больше налета в труднодоступных участках.**
Оцените удобную чистку зубов и новый уровень ухода за полостью рта с технологией Sonicare нового поколения. Во время чистки инновационная магнитная система зубной щетки регулирует мощность вибраций, обеспечивая эффективность ровно до 62 000 сметающих движений в минуту даже в труднодоступных участках. В то же время плавными движениями чистящая насадка бережно выметает налет из-под линии десен и межзубных промежутков, обеспечивая оптимальный результат чистки при каждом сеансе.
Philips Sonicare 6100 предназначена для чистки чувствительных десен и зубов, поэтому поддерживает 2 режима чистки. Режим Sensitive (Деликатная чистка) обеспечивает бережную чистку, в то время как режим Clean (Чистка) позволяет удалять налет для превосходного результата. Вы можете выбрать для любого из этих режимов один из 3 уровней интенсивности — от низкой до высокой — для оптимальных ощущений при чистке зубов.
Если вы не заметите, что стали давить на щетку слишком сильно, сама щетка оповестит вас об этом. Умный оптический датчик точно распознает чрезмерную силу нажатия, и щетка начнет мигать фиолетовым светом, уменьшая скорость вибрации. Вы всегда будете знать, когда нужно нажимать на щетку чуть слабее, и ваши десны останутся в безопасности.
Регулярная замена чистящей насадки является важной составляющей в поддержании здоровья полости рта. С технологией BrushSync вам легко будет следить за оптимальным состоянием чистящей насадки. Эта инновационная технология отслеживает частоту использования и интенсивность, а также оповестит вас, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.
Двухминутного сеанса будет достаточно для эффективной чистки, и наша функция SmarTimer сообщит, когда время чистки закончится. А для равномерной чистки всех зубов функция BrushPacer делит рот на несколько зон и приостанавливает вибрацию щетки, чтобы вы перешли к следующей из них — так обеспечивается равномерная чистка всей полости рта.
Мы скорректировали дизайн внутренних компонентов зубных щеток Philips Sonicare, чтобы сделать их надежнее, легче и долговечнее. Благодаря передовым процессам лазерной сварки наши зубные щетки будут работать для вас в течение многих лет.
Эта зубная щетка оснащена энергоэффективным аккумулятором, который обеспечит приятные ощущения при ее использовании. Без подзарядки щетки хватает на 3 недели стандартной чистки.
Наш дорожный футляр нового образца легко поместится в сумке, однако достаточно прочный, чтобы обеспечить защиту вашей зубной щетки Philips Sonicare в поездках. Он не только защищает зубную щетку, но и вмещает сразу две чистящие насадки. Путешествуйте с комфортом, куда бы вы ни отправились.
В комплекте
Режимы
Уровни интенсивности
Качество чистки
Удобство использования
Технология интеллектуального датчика
Технические характеристики
Обслуживание
Мощность
Дизайн и отделка
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.