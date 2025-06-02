Ключевые слова для поиска
HX7400/06
Новый уровень заботы для чувствительных зубов и десен
Оцените бережную и мощную чистку даже чувствительных зубов и десен — налет будет удаляться в 10 раз эффективнее*. Наша технология Sonicare нового поколения обеспечивает мощную и бережную чистку даже в труднодоступных участках.Узнать обо всех преимуществах
Даже тщательная чистка может быть бережной для чувствительных зубов и десен. Эта чистящая насадка S2 Sensitive имеет уникальный дизайн с длинными, тонкими и мягкими щетинками для бережной чистки каждым движением. Более 3000 щетинок в плотных группах помогут удалять в 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.
Эта электрическая зубная щетка использует нашу технологию Sonicare нового поколения, которая обеспечивает наиболее надежный и стабильный результат чистки. Мотор щетки автоматически подстраивает мощность, чтобы вы могли уверенно вычищать налет из труднодоступных участков. Оцените бережную и эффективную чистку зубов и десен с 62 000 выметающих движений в минуту. Плавные движения Sonicare обеспечивают плавную вибрацию щетинок в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.
Чистите зубы еще эффективнее с 6 настройками чистки. Выбирайте более бережную или динамичную чистку — доступны режимы Clean (Чистка) и Sensitive (Чувствительный), а также три уровня интенсивности.
Наш дорожный чехол позволит брать устройство с собой в поездки. Он не только защитит щетку Sonicare во время поездки, но также достаточно компактен, что позволит найти для него место в любой сумке и путешествовать с комфортом.
Оттачивайте технику чистки с таймерами чистки Sonicare. Каждые 20 секунд функция BrushPacer будет напоминать вам о необходимости перейти к следующей области. После 2 минут функция SmarTimer уведомит о том, что сеанс завершен.
А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare напоминанием о замене насадки. Оно отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.
До 21 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для ухода за полостью рта.
