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    • Чистящая насадка для тщательной чистки Чистящая насадка для тщательной чистки Чистящая насадка для тщательной чистки

      Philips Sonicare Premium Plaque Defence Чистящие насадки, набор из 4 штук

      HX9044/87

      Общая оценка / 5
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      Чистящая насадка для тщательной чистки

      Удалите налет даже в труднодоступных участках с этой сменной чистящей насадкой для тщательной очистки от Philips Sonicare. Она предназначена специально для удаления налета, и вы сможете наслаждаться исключительной повседневной чисткой для еще более белых и чистых зубов.

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      Philips Sonicare Premium Plaque Defence Чистящие насадки, набор из 4 штук

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      Premium Plaque Defence
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      Premium Plaque Defence

      Чистящие насадки, набор из 4 штук

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      Чистящая насадка для тщательной чистки

      Удаляет в 10 раз больше налета*

      • Удаляет в 10 раз больше налета*
      • На 100 % более белые зубы за 3 дня***
      • Средней жесткости
      • 4 шт. в упаковке
      Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Удаляет зубной налет до 10 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

      Глубокая чистка требует особого подхода, и мягкая головка этой чистящей насадки обеспечивает более эффективные вибрации щетинок для комфортной чистки в труднодоступных участках и до 10 раз более эффективного удаления налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

      До 100 % более эффективное удаление потемнений уже за 3 дня***

      До 100 % более эффективное удаление потемнений уже за 3 дня***

      Наша насадка для глубокой чистки использует плотный пятиугольный массив жестких щетинок по центру для отбеливания и полировки зубов, что обеспечивает до 100 % более эффективное удаление потемнений уже через 3 дня.***

      Технология Sonicare с доказанной эффективностью

      Технология Sonicare с доказанной эффективностью

      Качественная чистка, выбранная миллионами людей. Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

      Доказана эффективность ухода за полостью рта

      Доказана эффективность ухода за полостью рта

      Все чистящие насадки Philips Sonicare проходят тщательные проверки на стадии проектирования, а также клинические тесты, чтобы вы могли бы уверены в их соответствии строжайшим стандартам качества, безопасности и производительности.

      Еще более качественная чистка с напоминаниями BrushSync

      Еще более качественная чистка с напоминаниями BrushSync

      А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare технологией BrushSync. Она отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.

      Для всех щеток Philips Sonicare с клипсовым механизмом

      Для всех щеток Philips Sonicare с клипсовым механизмом

      Эта чистящая насадка совместима со всеми электрическими зубными щетками Philips Sonicare.**** Просто защелкните ее в клипсе или снимите для быстрой замены и очистки.

      На 70 % изготовлено из биопластика**

      На 70 % изготовлено из биопластика**

      Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.**

      Бумажная упаковка подлежит переработке

      Бумажная упаковка подлежит переработке

      Все наши чистящие насадки поставляются в бумажной упаковке, которая подлежит переработке при наличии соответствующих производств.

      • Дизайн и отделка

        Распознавание чистящей насадки
        Да
        Цвет
        White (Осветление)
        Жесткость щетинок
        Средней жесткости
        Индикаторные щетинки
        Щетинки синего цвета выцветают
        Материал насадки щетки
        Мягкая и гибкая резиновая головка
        Размер
        Стандартный

      • Совместимость

        Система чистящих насадок
        Сменные
        Несовместимо
        Philips One
        Совместимые зубные щетки
        Philips Sonicare

      • В комплекте

        Насадки
        C3 Premium Plaque Defense, 4 шт.

      • Качество и эффективность

        Замена
        Каждые 3 месяца
        Протестировано
        для оптимального использования
        Сделано в
        Германия
        Преимущество
        • Удаление налета
        • Удаление налета/осветление

      Badge-D2C

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      • по сравнению с обычной зубной щеткой.
      • * относится к пластику на этой чистящей насадке на основании сравнения массы.
      • **после 3 дней в режиме White+ (Осветление+), по сравнению с обычной зубной щеткой.
      • ***Несовместимо с ручками Philips One.
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