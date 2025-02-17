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HX9044/88
Чистящая насадка для тщательной чистки
Удалите налет даже в труднодоступных участках с этой сменной чистящей насадкой для тщательной очистки от Philips Sonicare. Она предназначена специально для удаления налета, и вы сможете наслаждаться исключительной повседневной чисткой для еще более белых и чистых зубов.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистящие насадки, набор из 4 штук
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Глубокая чистка требует особого подхода, и мягкая головка этой чистящей насадки обеспечивает более эффективные вибрации щетинок для комфортной чистки в труднодоступных участках и до 10 раз более эффективного удаления налета по сравнению с обычной зубной щеткой.
Наша насадка для глубокой чистки использует плотный пятиугольный массив жестких щетинок по центру для отбеливания и полировки зубов, что обеспечивает до 100 % более эффективное удаление потемнений уже через 3 дня.***
Качественная чистка, выбранная миллионами людей. Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 вибраций щетинками. Динамичные и плавные движения повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Все чистящие насадки Philips Sonicare проходят тщательные проверки на стадии проектирования, а также клинические тесты, чтобы вы могли бы уверены в их соответствии строжайшим стандартам качества, безопасности и производительности.
А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare технологией BrushSync. Она отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.
Эта чистящая насадка совместима со всеми электрическими зубными щетками Philips Sonicare.**** Просто защелкните ее в клипсе или снимите для быстрой замены и очистки.
Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.**
Все наши чистящие насадки поставляются в бумажной упаковке, которая подлежит переработке при наличии соответствующих производств.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
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