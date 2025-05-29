КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
  • Комплексный подход к здоровью вашей полости рта

-25% на насадки Sonicare

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Зубная щетка на аккумуляторах

HX9917/88

HX992W

4.7
| (27) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

Белый
Белый
Черный
Черный
Комплексный подход к здоровью вашей полости рта
DiamondClean Smart 9400 — наша лучшая зубная щетка для полноценного ухода. Высокоэффективные чистящие насадки позволяют сконцентрироваться на всех аспектах здоровья полости рта, а технология Smart Sensor обеспечивает индивидуальные рекомендации и инструкции по выполнению чистки.
Посмотреть все преимущества

+1 год сервиса

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Добавить аксессуар(ы)

Показать все

Этот продукт

DiamondClean Smart 9400 Зубная щетка на аккумуляторах

DiamondClean Smart 9400
Зубная щетка на аккумуляторах

10 499,00 ₴

  • Optimal White

    Optimal White
    Чистящие насадки, набор из 2 штук

    999,00 ₴

  • Optimal White

    Optimal White
    Чистящие насадки, набор из 4 штук

    1 599,00 ₴

  • Premium Plaque Defence

    Premium Plaque Defence
    Чистящие насадки, набор из 2 штук

    1 299,00 ₴

  • Premium Plaque Defence

    Premium Plaque Defence
    Чистящие насадки, набор из 4 штук

    2 299,00 ₴

  • Premium Gum Care

    Premium Gum Care
    Чистящие насадки, набор из 2 штук

    1 299,00 ₴

  • Premium Gum Care

    Premium Gum Care
    Чистящие насадки, набор из 4 штук

    2 299,00 ₴

  • Premium All-in-One

    Premium All-in-One
    Чистящие насадки, набор из 2 штук

    1 699,00 ₴

  • Premium All-in-One

    Premium All-in-One
    Чистящие насадки, набор из 4 штук

    2 699,00 ₴

10 499,00 ₴

Бережно удаляет до 20 раз больше налета*

Комплексный подход к здоровью вашей полости рта

  • Удаляет в 20 раз больше налета*

  • Состояние десен до 15 раз лучше**

  • Визуальный датчик давления

  • 4 режима, 3 уровня интенсивности

В 20 раз эффективнее удаляет налет* без повреждения десен

В 20 раз эффективнее удаляет налет* без повреждения десен

Каждый чистит зубы по-разному, поэтому мы создали эту чистящую насадку с щетинками, расположенными под разным углом, чтобы удаление налета было наиболее эффективным вне зависимости от техники чистки. Наша чистящая насадка All-in-One A3 обеспечивает лучшие показатели чистки и поможет вам удалять налет до 20 раз эффективнее, улучшит здоровье ваших десен в 15 раз за 6 недель, а также на 100 % эффективнее удалит потемнения всего уже за два дня относительно обычной зубной щетки.

Плавные движения Sonicare

Плавные движения Sonicare

Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками в минуту. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

Поможет защитить десны благодаря датчику давления

Поможет защитить десны благодаря датчику давления

Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.7

из 5

27

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

3
2

29/05/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Класна штука)

Все супер. Спочатку було трохи важко пристосуватися після звичайної зубної щітки, але зараз вже краще. Також трохи не зручний додаток, бо воно якось по дивною вираховує час чищення. Загалом я задоволена на даний момент:))

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

19/03/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

гарно чистить

подарували на свято, зручно бо чистиш зуби по часу, і ще додатково в App можно дивитися результат

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

15/09/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Крутий гаджет! Зуби просто блищать.

мене майже все задовольняє в цьому пристрої. Із мінусів це ціна змінних насадок.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. по сравнению с обычной зубной щеткой.

      2. за 6 недель, по сравнению с обычной зубной щеткой.

      3. за 2 дня, по сравнению с обычной зубной щеткой.