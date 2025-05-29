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HX9917/88
HX992W
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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
Этот продукт
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Удаляет в 20 раз больше налета*
Состояние десен до 15 раз лучше**
Визуальный датчик давления
4 режима, 3 уровня интенсивности
Каждый чистит зубы по-разному, поэтому мы создали эту чистящую насадку с щетинками, расположенными под разным углом, чтобы удаление налета было наиболее эффективным вне зависимости от техники чистки. Наша чистящая насадка All-in-One A3 обеспечивает лучшие показатели чистки и поможет вам удалять налет до 20 раз эффективнее, улучшит здоровье ваших десен в 15 раз за 6 недель, а также на 100 % эффективнее удалит потемнения всего уже за два дня относительно обычной зубной щетки.
Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками в минуту. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.
4.7
из 5
27
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
polinak871
29/05/2025
Україна
Проверенный покупатель
Класна штука)
Все супер. Спочатку було трохи важко пристосуватися після звичайної зубної щітки, але зараз вже краще. Також трохи не зручний додаток, бо воно якось по дивною вираховує час чищення. Загалом я задоволена на даний момент:))
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
Helena767
19/03/2024
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
гарно чистить
подарували на свято, зручно бо чистиш зуби по часу, і ще додатково в App можно дивитися результат
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
Tima55
15/09/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Крутий гаджет! Зуби просто блищать.
мене майже все задовольняє в цьому пристрої. Із мінусів це ціна змінних насадок.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Звукова зубна щітка HX9917/88 серії DiamondClean Smart 9400
по сравнению с обычной зубной щеткой.
за 6 недель, по сравнению с обычной зубной щеткой.
за 2 дня, по сравнению с обычной зубной щеткой.