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HX9052/88
Чистящая насадка для более здоровых десен
Оцените еще более эффективную защиту десен с этой специальной сменной чистящей насадкой для ухода за деснами от Philips Sonicare. Вы заметите разницу уже через 2 недели и сможете насладиться превосходными результатами ежедневной чистки.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистящие насадки, набор из 2 штук
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Для эффективного ухода за деснами во время чистки необходим плотный контакт с ними щетинок зубной щетки. Вогнутый контур этой чистящей насадки обеспечивают чистку вдоль линии десен внешними щетинками, пока вы сосредоточены на чистке зубов. Состояние десен станет в 7 раз лучше всего за 2 недели*.
Особая гибкость этой чистящей насадки обеспечит до 10 раз более эффективное удаление налета по сравнению с обычной зубной щеткой.*** Приятное на ощупь резиновое покрытие головки обеспечивает плавное движение щетинок для тщательной чистки даже в труднодоступных местах.
Качественная чистка, выбранная миллионами людей. Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Все чистящие насадки Philips Sonicare проходят тщательные проверки на стадии проектирования, а также клинические тесты, чтобы вы могли бы уверены в их соответствии строжайшим стандартам качества, безопасности и производительности.
А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare технологией BrushSync. Она отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.
Эта чистящая насадка совместима со всеми электрическими зубными щетками Philips Sonicare.**** Просто защелкните ее в клипсе или снимите для быстрой замены и очистки.
Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.**
Все наши чистящие насадки поставляются в бумажной упаковке, которая подлежит переработке при наличии соответствующих производств.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
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