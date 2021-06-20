Другие продукты в комплекте
- Ручка Sonicare Prestige 9900
- Премиальная чистящая насадка "Все в одном" (A3)
- Панель беспроводной зарядки
- Дорожный зарядный чехол USB-C
Ключевые слова для поиска
Корзина
В корзине на данный момент нет товаров.
HX9992/12
Индивидуальный подход к здоровью вашей полости рта
Откройте для себя нашу самую технологичную электрическую зубную щетку: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 с технологией SenseIQ. В ней наша проверенная звуковая технология подкрепляется интеллектуальной системой, которая распознает и адаптируется к вашим потребностям по уходу за полостью рта.Узнать обо всех преимуществах
Доступно в:
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звуковая зубная щетка с технологией SenseIQ
итого
recurring payment
Каждый чистит зубы по-разному, поэтому мы создали эту чистящую насадку с щетинками, расположенными под разным углом, чтобы удаление налета было наиболее эффективным вне зависимости от техники чистки. Наша чистящая насадка All-in-One A3 обеспечивает лучшие показатели чистки и поможет вам удалять налет до 20 раз эффективнее, улучшит здоровье ваших десен а 15 раз за 6 недель, а также на 100 % эффективнее удалит потемнения всего уже за два дня относительно обычной зубной щетки.
Технология SenseIQ поможет вам найти сбалансированный стиль чистки — она распознает силу нажатия, движение щеткой и область чистки до 100 раз в секунду на протяжении всего сеанса. При чрезмерном давлении зубная щетка автоматически подстроит уровень интенсивности, чтобы вы не повредили зубы и десны.
Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 выметающих движений щетинками в минуту. Плавные движения Sonicare повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.
Обеспечьте должный уход за своей полостью рта с 15 настройками чистки. Нужна более тщательная чистка или хотите сосредоточиться на чистке десен или языка? С этой электрической зубной щеткой все возможно. Выбирайте из 5 режимов — Clean (Чистка), White+ (Осветление+), Gum Health (Здоровье десен, Deep Clean (Глубокая чистка) и Sensitive (Чувствительный) — и выберите из 3 уровней интенсивности в приложении, а щетка справится с остальным.
Достигайте целей чистки с зубной щеткой и приложением Sonicare. Щетку легко подключить к приложению — с ним вы будете получать персональные рекомендации и статистику для улучшения техники чистки. Отслеживайте прогресс, улучшайте технику и получайте отклик для эффективной чистки. Вас не остановить! А автоматическая синхронизация поможет получать актуальные сведения о чистке в приложении, даже если вы не синхронизировали щетку во время чистки.
От стильного дизайна до технологичной подставки для зарядки — каждая деталь этой электрической зубной щетки создана нашими профессиональными проектировщиками и инженерами. Более того, комплектный дорожный зарядный чехол позволит вам не забывать об уходе за полостью рта даже в поездках.
А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare напоминанием о замене насадки. Оно отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.
До 14 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для вашей ежедневной рутины.
Уровни интенсивности
Питание
Технические характеристики
Дизайн и отделка
Обслуживание
Совместимость
Удобство использования
В комплекте
Качество чистки
Режимы
Технология интеллектуального датчика
Приложение Sonicare
Ищете дополнительные аксессуары? Показать детали & аксессуары
Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.