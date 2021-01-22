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HX9092/87
Чистящая насадка для комплексного ухода
Используйте все возможности электрических зубных щеток Philips Sonicare с этой сменной чистящей насадкой "Все в одном". Она обеспечивает эффективное удаление налета и потемнений, а также уход за деснами для оптимального здоровья вашей полости рта.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистящие насадки, набор из 2 штук
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Каждый чистит зубы по-разному, поэтому мы создали эту чистящую насадку с щетинками, расположенными под разным углом, чтобы удаление налета было наиболее эффективным вне зависимости от техники чистки. Наша чистящая насадка All-in-One обеспечивает лучшие показатели чистки и поможет вам удалять налет до 20 раз эффективнее, чем обычной зубной щеткой, — даже в труднодоступных участках.
Наша чистящая насадка All-in-One использует щетинки треугольной формы для более плотного контакта с поверхностью зубов, благодаря чему потемнения устраняются эффективнее. Результат говорит за себя — До 100 % более эффективное удаление потемнений менее чем за 2 дня.***
Боковые щетинки этой чистящей насадки имеют большую длину для оптимальной чистки линии десен, даже если вы сосредоточены на чистке зубов. В результате уже через 6 недель состояние десен будет в 15 раз лучше.*
Качественная чистка, выбранная миллионами людей. Зубные щетки Philips Sonicare обеспечивают бережную и эффективную чистку с уходом за зубами и деснами, совершая до 62 000 вибраций щетинками. Динамичные и плавные движения повышают эффективность чистки даже в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
Все чистящие насадки Philips Sonicare проходят тщательные проверки на стадии проектирования, а также клинические тесты, чтобы вы могли бы уверены в их соответствии строжайшим стандартам качества, безопасности и производительности.
А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare технологией BrushSync. Она отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.
Эта чистящая насадка совместима со всеми электрическими зубными щетками Philips Sonicare.**** Просто защелкните ее в клипсе или снимите для быстрой замены и очистки.
Мы работаем над снижением использования в нашей продукции пластика на основе ископаемого топлива. Вот почему 70 % пластика, используемого в этой чистящей насадке, производится на основе биоматериалов.**
Все наши чистящие насадки поставляются в бумажной упаковке, которая подлежит переработке при наличии соответствующих производств.
Дизайн и отделка
Совместимость
В комплекте
Качество и эффективность
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