Удаляет зубной налет до 20 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой*

Каждый чистит зубы по-разному, поэтому мы создали эту чистящую насадку с щетинками, расположенными под разным углом, чтобы удаление налета было наиболее эффективным вне зависимости от техники чистки. Наша чистящая насадка All-in-One обеспечивает лучшие показатели чистки и поможет вам удалять налет до 20 раз эффективнее, чем обычной зубной щеткой, — даже в труднодоступных участках.