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Больше не доступен

Power AlkalineБатарея

LR03P1F/00

Питает все устройства с высоким энергопотреблением

Современные электронные устройства требуют все больше энергии. Чтобы они работали дольше, используйте щелочные батареи Philips Power Alkaline.

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Питает все устройства с высоким энергопотреблением

  • Тип AAA

  • Щелочная

Щелочные батареи Philips содержат 0 % кадмия, ртути и свинца

Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.

Батарея остается годной для использования в течение 10 лет

Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

Благодаря наличию разных моделей вы можете использовать эти батарейки их для любых нужд

Для удовлетворения потребностей потребителя Philips предлагает комплексный портфель наиболее часто используемых батарей (AA, AAA, C, D, 9 В) в различных вариантах упаковки.

Технические характеристики

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