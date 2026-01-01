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Больше не доступен
LR03P1F/00
Питает все устройства с высоким энергопотреблением
Современные электронные устройства требуют все больше энергии. Чтобы они работали дольше, используйте щелочные батареи Philips Power Alkaline.
Тип AAA
Щелочная
Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий, ртуть и свинец.
Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.
Для удовлетворения потребностей потребителя Philips предлагает комплексный портфель наиболее часто используемых батарей (AA, AAA, C, D, 9 В) в различных вариантах упаковки.
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