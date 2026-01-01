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Больше не доступен
LR6P12B/97
Питает все устройства с высоким энергопотреблением
Современные электронные устройства, такие как электронные игрушки и портативные аудиоплееры, требуют все больше энергии. Для более долгой работы этих устройств служат щелочные батареи Powerlife.
AA
Для щелочных батарей
Щелочная технология обеспечивает питание устройств с высоким энергопотреблением.
Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.
Щелочные батареи в 6 раз лучше обычных батарей Цинк-карбон