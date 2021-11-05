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  • Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.
  • Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.
  • Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.
  • Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.
  • Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.
  • Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.

Car lightsLED-FOG [≈PS24W/PSX24W]

11086U2500CX

11086U2500CX

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.
Установите в свое транспортное средство современные светодиодные фары серии Philips Ultinon Access LED. Эти лампы столь же просты и удобны в установке, как и галогенные аналоги! Оцените новейшие светодиодные технологии и на 80 % более эффективное освещение** дороги.
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Быстрая и простая установка

Установите. Попробуйте. Наслаждайтесь.

  • Тип лампы: PS24W/PSX24W

  • Светодиодная лампа прямой установки

  • Компактный дизайн

  • 6000 К, холодный белый свет

  • Количество ламп: 2 шт.

Максимально простая установка

Со светодиодными лампами Philips Ultinon Access LED вы сможете оценить максимальное удобство установки! Никаких проверок совместимости и колец-адаптеров: светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED имеют сверхкомпактный корпус и встроенное основание, совместимое по IEC 60061. Конструкция с прямой установкой позволяет легко заменять ими галогенные лампы, даже если в корпусе фары вашего автомобиля мало места. Они легко поместятся в патрон для ламп PS24W и PSX24W и совместимы с большинством моделей автомобилей*.

Более высокая эффективность освещения, чем у галогенных ламп

Светодиодные лампы Philips Ultinon Access предлагают увеличенный обзор, что позволит водителям раньше замечать препятствия на дороге и обеспечит безопасность при вождении. Благодаря инновационным технологиям светодиодного освещения они предлагают те же показатели интенсивности светового потока, что и одобренные ECE галогенные лампы, однако с более высокой эффективностью освещения и меньшим энергопотреблением. Светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED обеспечивают лучший обзор дороги и безопасность при вождении, позволяя раньше замечать препятствия на дороге.

Соответствует стандартам автомобильной промышленности

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Мы понимаем, что эффективность нашей продукции зависит от ее соответствия требованиям современной сферы автопроизводства, поэтому создаем продукцию с учетом максимального соответствия отраслевым стандартам. Светодиодные лампы Philips Ultinon Access LED соответствуют стандартам ЭМП в отношении электромагнитных помех. Высокая точность конструкции обеспечивает их долговечность в реальных условиях эксплуатации и совместимость и другими компонентами транспортного средства.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Примечания

      1. Перед использованием усовершенствованных светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством. Эти лампы запрещены для использования на дорогах общего пользования.

      2. По сравнению с минимальными законными стандартами. Применяется к H4, H7. Может различаться в зависимости от типа лампы и модели автомобиля.

      3. 2-летняя гарантия. Посетите philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше о нашей политике гарантийного обслуживания.