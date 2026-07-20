КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали
  • Высокоточный, из нержавеющей стали

Больше не доступен

All-in-One TrimmerСерия 9000

MG9555/15

4.6
| (86) Отзывы | 90% рекомендуют этот продукт
Высокоточный, из нержавеющей стали
Создайте особый стиль с этим комплектом стайлера для лица, головы и тела. Это сочетание нашего самого технологичного триммера из нержавеющей стали и OneBlade позволит вам эффективно подравнивать волосы для создания желаемого образа.
Посмотреть все преимущества

Точное подравнивание контуров и удобное бритье

Высокоточный, из нержавеющей стали

  • Универсальный набор стайлера

  • 20 в 1: лицо, голова и тело

  • Высокоточный гребень триммера

  • Уникальная технология OneBlade

Равномерное подравнивание за один проход

Равномерное подравнивание за один проход

Запатентованный гребень триммера предлагает 11 установок длины от 1 до 3 мм, обеспечивая равномерное подравнивание волос до нужной длины.

Триммер, который адаптируется к вашей бороде

Триммер 125 раз в секунду сканирует густоту бороды и повышает мощность, когда это необходимо, чтобы справиться с более густой, длинной или кустистой бородой.

Долговечность, мощность и точный результат

Долговечность, мощность и точный результат

Лезвия триммера из нержавеющей стали всегда остаются острыми для стабильной эффективности. Без смазывания.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Найдите запасные части или аксессуары

Перейти к разделу

Запасные части и аксессуары

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.6

из 5

86

Отзывы

90%

рекомендуют этот продукт

20/07/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Гарний тример

Бриє та стриже чудово, насадок достатньо, дуже задоволений. З мінусів це роз'єм зарядки і сумочка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-05-20

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-05-20

13/07/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Місяць використання. Все працює чудово, раджу. Єдине ціна не дешева

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-19

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-19

20/06/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

кращий вибір

відмінно голить. тихо працює все ж не замінить тример для носу простяцька сумочка для зберігання

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-12

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000

Date of Use 2026-06-12

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

      2. По сравнению с универсальным триммером Philips без широкого режущего блока 41 мм