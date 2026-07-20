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Универсальный набор стайлера
20 в 1: лицо, голова и тело
Высокоточный гребень триммера
Уникальная технология OneBlade
Запатентованный гребень триммера предлагает 11 установок длины от 1 до 3 мм, обеспечивая равномерное подравнивание волос до нужной длины.
Триммер 125 раз в секунду сканирует густоту бороды и повышает мощность, когда это необходимо, чтобы справиться с более густой, длинной или кустистой бородой.
Лезвия триммера из нержавеющей стали всегда остаются острыми для стабильной эффективности. Без смазывания.
4.6
из 5
86
Отзывы
90%
рекомендуют этот продукт
zyuralex
20/07/2026
Україна
Проверенный покупатель
Гарний тример
Бриє та стриже чудово, насадок достатньо, дуже задоволений. З мінусів це роз'єм зарядки і сумочка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-05-20
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-05-20
Сергій77
13/07/2026
Україна
Проверенный покупатель
Місяць використання. Все працює чудово, раджу. Єдине ціна не дешева
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-19
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9531/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-19
mireKyiv82
20/06/2026
Україна
Проверенный покупатель
кращий вибір
відмінно голить. тихо працює все ж не замінить тример для носу простяцька сумочка для зберігання
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-12
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Універсальний тример Philips MG9535/15 серії 9000
Date of Use 2026-06-12
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes
По сравнению с универсальным триммером Philips без широкого режущего блока 41 мм