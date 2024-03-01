Ключевые слова для поиска

RU
UK
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Play Pause

      NA220/00

      NA220/00

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      NA220/00

      Похожие продукты

      Смотреть все

      Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

      Все необходимое в одной покупке

      Цена комплекта

      Пропустить

      Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

      Добавление аксессуаров

      Смотреть все аксессуары
      этот продукт
      NA220/00
      - {discount-value}

      NA220/00

      итого

      recurring payment

      Вкусная корочка с технологией RapidAir

      Вкусная корочка с технологией RapidAir

      Блюда с хрустящей корочкой и нежной текстурой внутри — практически или совсем без масла. Технология RapidAir и уникальный дизайн Starfish обеспечивают оптимальный воздухопоток для быстрого приготовления вкусных блюд.

      • Технические характеристики

        Мгновенное включение / без предварительного нагрева
        Да
        Интерфейс
        Цифровой
        Кнопка предустановок
        Да

      • Общие характеристики

        Нескользящие ножки
        Да
        Отделение для хранения шнура
        Да
        Автоматическое отключение
        Да
        Ненагревающиеся ручки
        Да
        Можно мыть в посудомоечной машине
        Да
        Настройка температуры
        60–200 ℃
        Термоизолированный корпус
        Да
        Функции устройства
        Окошко
        Встроенный переключатель питания
        Да
        Технология
        Технология Rapid Air
        Переключатель питания
        Да
        Настройка времени
        До 60 минут
        Антипригарное покрытие
        Да
        Цифровой сенсорный интерфейс
        Функция предустановок для приготовления
        Способ приготовления
        • Фритюр
        • Жарка
        • Гриль
        • Выпекание
        • Смешанное приготовление
        • Стир-фрай
        • Соте
        • Замороженные ингредиенты
        • Разогрев
        • Разморозка
        • Выпаривание влаги
        • Поджарка
        • Поддержание температуры
        Внутреннее покрытие без бисфенола-А
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Экологическая безопасность

        Инструкция по эксплуатации
        100 % переработанной бумаги

      Badge-D2C

      Получите консультацию по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
      Clippin

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Предлагаемые продукты

      Недавно просмотренные продукты

      Отзывы

      Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

      Радимо переглядати наш сайт в останній версії браузера Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.