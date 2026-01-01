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Все серии

  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips
  • Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips

Новинка

Набор для выпечки для аэрогриляAirfryers Accessories

NX1111/00

Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips

Готовьте ваши любимые блюда с набором для выпечки, разработанным для вашего аэрогриля Philips. Идеально подходит для тортов, хлеба, запеканок, кексов и многого другого!

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Совместимые продукты
Серия 1000

Серия 1000
Аэрогриль серии 1000, 4,2 л

NA120/00

Серия 1000

Серия 1000
Аэрогриль серии 1000, 3,2 л

NA110/00

Серия 2000

Серия 2000
Аэрогриль серии 2000, 4,2 л

NA220/00

Серия 2000

Серия 2000
Аэрогриль серии 2000, 4,2 л (серебристый)

NA221/00

Серия 2000

Серия 2000
Аэрогриль серии 2000, 4,2 л

NA229/00

Аксессуары, разработанные для вашего аэрогриля

Набор для выпечки — аксессуар для аэрогриля Philips

  • Идеально подходит для выпечки и приготовления

  • Включает 7 формочек для кексов

  • Можно мыть в посудомоечной машине

  • Керамическое покрытие без PFAS

  • Помощь и поддержка с бесплатным приложением HomeID

Идеально подходит для выпечки и приготовления

Идеально подходит для выпечки и приготовления

Легко открывайте новые способы использования вашего аэрогриля с набором для выпечки Philips, идеально подходящим для десертов и различных несладких блюд.

7 силиконовых формочек для различных блюд

7 силиконовых формочек для различных блюд

Изготовленные из силикона без запаха, наши стильные формочки для маффинов всегда облегчают выпечку, использование и повторное применение.

Керамическое покрытие без PFAS

Керамическое покрытие без PFAS

Наше покрытие нового поколения не содержит PFAS*: антипригарное, прочное, устойчивое к царапинам и легко моется.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. Поверхности для приготовления пищи без PFAS

  2. Все [x] в конце кода продукта являются переменными.