Скидка -10% за подписку*
Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Приготовление пищи
Все серии
Серия 3000 Аэрогриль 6,2 л
Поддержка
NA331/00
В магазин
Выполните вход или создайте учетную запись
Получите мгновенный доступ к инструкциям, персонализированной поддержке и полезным сервисам – быстро и без лишних усилий.
EU Declaration of Conformity - English (US)
NA32x, NA33x, NA34x Important Information Manual
Все (16)
Устройство (1)
Почему аэрогриль Philips издает звуковые сигналы во время приготовления?
Как использовать предустановки на аэрогриле Philips?
Нужно ли удалять резиновую прокладку из противня аэрогриля Philips?
Как отсоединить корзину от противня аэрогриля Philips?
Запах пластика от аэрогриля Philips
Аксессуар для аэрогриля 6,2 лКомплект для гриля
Аксессуар, аэрогриль 6,2 л, 8,3 л и 9 л2-уровневый комплект для аэрогриля
Аксессуар для аэрогриляФорма для выпечки XXL
Аксессуар для аэрогриляФорма для выпечки XL
Пунктирная линия или код ошибки на аэрогриле Philips
Приложение Philips HomeID закрылось со сбоем
Моего аэрогриля Philips нет в списке устройств приложения HomeID
Не получается приготовить картофель фри в аэрогриле Philips
Продукты из аэрогриля не хрустящие/результат не такой
Связаться с Philips
Мы готовы помочь