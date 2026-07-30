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  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
  • Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте

Серия 3000Аэрогриль 6,2 л

NA331/00

Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте
Знаете ли вы, что в аэрогриле доступно 16 функций приготовления? Попробуйте запечь что-то на скорую руку или томить в горшочке жаркое несколько часов. Так легко готовить вкусные домашние блюда с нежной текстурой и хрустящей корочкой, наблюдая за процессом через специальное окошко.
Посмотреть все преимущества

Всегда нежные и равномерно прожаренные блюда с идеальной корочкой

Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте

  • Окошко для проверки

  • Технология RapidAir Plus

  • 16 функций в одном устройстве

  • Экономия времени и энергии

Технология RapidAir Plus для быстрого и равномерного приготовления

Технология RapidAir Plus для быстрого и равномерного приготовления

Готовьте вкусные блюда, уменьшая содержание жира до 90 %*. Запатентованная технология RapidAir Plus с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает всенаправленную циркуляцию горячего воздуха с повышенной скоростью потока**, благодаря чему блюда готовятся равномерно, как внутри, так и снаружи. Идеальный инструмент для создания вкусных домашних блюд.

Стильное окошко для проверки и наблюдения за процессом приготовления

Стильное окошко для проверки и наблюдения за процессом приготовления

Больше никаких сомнений в готовности блюд. Наблюдайте за процессом приготовления и наслаждайтесь готовым идеальным результатом. Для тех, кто любит готовить стильно.

Вкус без компромиссов

Вкус без компромиссов

83 % наших потребителей обнаружили, что куриные ножки, приготовленные в аэрогриле Philips серии 3000, получаются вкуснее, чем приготовленные в духовом шкафу.******

Технические характеристики

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      Примечания

      1. По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице

      2. по сравнению с аэрогрилями Philips с технологией RapidAir

      3. Куриная ножка: до 40 % меньше жира в готовом блюде по сравнению с сырым

      4. Количество может различаться в разных странах

      5. Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории с аэрогрилями Philips; приготовление одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Точные цифры могут отличаться в зависимости от модели изделия.

      6. Тест в MetrixLab с участием 30 текущих пользователей аэрогриля Philips серии 3000, июль 2024 года