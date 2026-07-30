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Технология RapidAir Plus
16 функций в одном устройстве
Экономия времени и энергии
Готовьте вкусные блюда, уменьшая содержание жира до 90 %*. Запатентованная технология RapidAir Plus с уникальным дизайном в форме звезды обеспечивает всенаправленную циркуляцию горячего воздуха с повышенной скоростью потока**, благодаря чему блюда готовятся равномерно, как внутри, так и снаружи. Идеальный инструмент для создания вкусных домашних блюд.
Больше никаких сомнений в готовности блюд. Наблюдайте за процессом приготовления и наслаждайтесь готовым идеальным результатом. Для тех, кто любит готовить стильно.
83 % наших потребителей обнаружили, что куриные ножки, приготовленные в аэрогриле Philips серии 3000, получаются вкуснее, чем приготовленные в духовом шкафу.******
Отзывы
По сравнению с домашним картофелем фри, приготовленным в обычной фритюрнице
по сравнению с аэрогрилями Philips с технологией RapidAir
Куриная ножка: до 40 % меньше жира в готовом блюде по сравнению с сырым
Количество может различаться в разных странах
Средний процент на основании тестирования во внутренней лаборатории с аэрогрилями Philips; приготовление одной куриной грудки (AF 160 °C без предварительного нагрева) или филе лосося (AF 200 °C без предварительного нагрева) по сравнению с духовым шкафом класса A. Точные цифры могут отличаться в зависимости от модели изделия.
Тест в MetrixLab с участием 30 текущих пользователей аэрогриля Philips серии 3000, июль 2024 года