Наблюдайте за процессом приготовления и экспериментируйте

Знаете ли вы, что в аэрогриле доступно 16 функций приготовления? Попробуйте запечь что-то на скорую руку или томить в горшочке жаркое несколько часов. Так легко готовить вкусные домашние блюда с нежной текстурой и хрустящей корочкой, наблюдая за процессом через специальное окошко.