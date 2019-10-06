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Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Не выдергивает волоски
Система защиты, идеальный угол наклона
Можно промывать под водой, батарея AA
2 гребня для бровей, чехол
Благодаря технологии ProtecTube режущий элемент защищен специальной ультратонкой сеткой с закругленными кончиками, которые предотвращают раздражение кожи. Более того, два лезвия движутся независимо друг от друга, поэтому прибор не выдергивает волоски.
Оптимальный угол наклона триммера для носа Philips позволяет легко подравнивать волоски в ушах и носу, а также на бровях — вы можете быть уверены в эффективности удаления нежелательных волос.
Высокоточные прорези в неподвижном и вращающемся ножах обеспечивают эффективное и быстрое подравнивание волос.
4.8
из 5
69
Отзывы
94%
рекомендуют этот продукт
Ratibor
06/10/2019
Україна
Отличное компактное устройство!
Данный триммер у меня уже около года, так что проверил я его от и до. Отлично справляется со своей задачей. Привёл в порядок свои брови, даже жена довольна их внешним видом, теперь ничто никуда не торчит. Навёл порядок в носу и ушах. Раздражения нет, дискомфорта тоже никакого нет, первый раз было просто необычно. До сих пор стоит родная батарейка, после каждого употребления, мою устройство тёплой водой слегка намазав мыльным раствором, потом продуваю и в чехол. При снимании и установки режущей головки, будьте внимательны, смотрите чтобы привод двигателя попадал в зазор пластикового привода ножей. Если не попасть в паз, устройство стричь не будет, нужно опять разобрать и собрать правильно, а не писать в тех. поддержку что устройство не работает. Мой совет: Если руки не из плечей, лучше вообще не разбирать! Всем удачных покупок техники Филипс. Лично я её ОБОЖАЮ!!!
Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Удобный триммер для носа, ушей и бровей
Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Удобный триммер для носа, ушей и бровей
slavkospi
27/10/2021
Україна
Классная вещь!!!
Не представляю как я раньше жил без этого прибора, у меня есть с чем сравнивать до этого купил китайскую подделку неизвестного производителя за 100 griven, проработала 2 раза на третий сломался. На этот же прибор не нарадуюсь работает superstar. Рекомендую всем не пожалеете!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів
26/10/2021
Україна
Отличный тример!
Удобный прибор. Муж использует для бровей, носа. За два года никаких нареканий. Батарейку пока не меняли. Насадки отличные. Храним в сумочке, которую легко можно повесить в ванной. Удобно то , что можно мыть прямо под краном.
Плюсы
работа от батарейки, компактный прибор, подходящие насадки, можно мыть под краном
Минусы
нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів