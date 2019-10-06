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  • Не выдергивает волоски
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  • Не выдергивает волоски
  • Не выдергивает волоски
  • Не выдергивает волоски
  • Не выдергивает волоски
  • Не выдергивает волоски
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Не выдергивает волоски
  • Не выдергивает волоски
  • Не выдергивает волоски
  • Не выдергивает волоски

Больше не доступен

Nose trimmer series 3000Удобный триммер для носа, ушей и бровей

NT3160/10

4.8
| (69) Отзывы | 94% рекомендуют этот продукт
Не выдергивает волоски
ТРИММЕР ДЛЯ НОСА серии 3000 от Philips предназначен для бережного удаления нежелательных волосков в носу и ушах, а также для коррекции формы бровей. Технология ProtecTube и удобный угол наклона обеспечивают быстрое, простое и комфортное подравнивание без неприятных ощущений.
Посмотреть все преимущества

Быстрое и безопасное подравнивание бровей, волос в носу и ушах

Не выдергивает волоски

  • Не выдергивает волоски

  • Система защиты, идеальный угол наклона

  • Можно промывать под водой, батарея AA

  • 2 гребня для бровей, чехол

Усовершенствованная система защиты от порезов и выдергивания волосков

Усовершенствованная система защиты от порезов и выдергивания волосков

Благодаря технологии ProtecTube режущий элемент защищен специальной ультратонкой сеткой с закругленными кончиками, которые предотвращают раздражение кожи. Более того, два лезвия движутся независимо друг от друга, поэтому прибор не выдергивает волоски.

Удобное удаление волос в носу и ушах

Оптимальный угол наклона триммера для носа Philips позволяет легко подравнивать волоски в ушах и носу, а также на бровях — вы можете быть уверены в эффективности удаления нежелательных волос.

Высокоточные острые прорези для сбривания

Высокоточные острые прорези для сбривания

Высокоточные прорези в неподвижном и вращающемся ножах обеспечивают эффективное и быстрое подравнивание волос.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.8

из 5

69

Отзывы

94%

рекомендуют этот продукт

2

06/10/2019

Україна

Україна

Отличное компактное устройство!

Данный триммер у меня уже около года, так что проверил я его от и до. Отлично справляется со своей задачей. Привёл в порядок свои брови, даже жена довольна их внешним видом, теперь ничто никуда не торчит. Навёл порядок в носу и ушах. Раздражения нет, дискомфорта тоже никакого нет, первый раз было просто необычно. До сих пор стоит родная батарейка, после каждого употребления, мою устройство тёплой водой слегка намазав мыльным раствором, потом продуваю и в чехол. При снимании и установки режущей головки, будьте внимательны, смотрите чтобы привод двигателя попадал в зазор пластикового привода ножей. Если не попасть в паз, устройство стричь не будет, нужно опять разобрать и собрать правильно, а не писать в тех. поддержку что устройство не работает. Мой совет: Если руки не из плечей, лучше вообще не разбирать! Всем удачных покупок техники Филипс. Лично я её ОБОЖАЮ!!!

Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Удобный триммер для носа, ушей и бровей

Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Удобный триммер для носа, ушей и бровей

27/10/2021

Україна

Україна

Классная вещь!!!

Не представляю как я раньше жил без этого прибора, у меня есть с чем сравнивать до этого купил китайскую подделку неизвестного производителя за 100 griven, проработала 2 раза на третий сломался. На этот же прибор не нарадуюсь работает superstar. Рекомендую всем не пожалеете!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів

26/10/2021

Україна

Україна

Отличный тример!

Удобный прибор. Муж использует для бровей, носа. За два года никаких нареканий. Батарейку пока не меняли. Насадки отличные. Храним в сумочке, которую легко можно повесить в ванной. Удобно то , что можно мыть прямо под краном.

Плюсы

работа от батарейки, компактный прибор, подходящие насадки, можно мыть под краном

Минусы

нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Зручний тример для носа, вух і брів

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