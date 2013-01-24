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    Портативный проигрыватель DVD

    PET720/00
    Общая оценка / 5
    • Смотрите фильмы на DVD во время поездок Смотрите фильмы на DVD во время поездок Смотрите фильмы на DVD во время поездок
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      DVD playback

      Портативный проигрыватель DVD

      PET720/00
      Общая оценка / 5

      Смотрите фильмы на DVD во время поездок

      Погрузитесь в просмотр фильмов на DVD в поездке с помощью PET720 с 17,8 см (7") цветным ЖК-дисплеем и с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™ для оптимального качества экрана. Также можно слушать музыку MP3/WMA-CD или просматривать изображения JPEG.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Портативный проигрыватель DVD

      Смотрите фильмы на DVD во время поездок

      Погрузитесь в просмотр фильмов на DVD в поездке с помощью PET720 с 17,8 см (7") цветным ЖК-дисплеем и с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™ для оптимального качества экрана. Также можно слушать музыку MP3/WMA-CD или просматривать изображения JPEG.

      Смотрите фильмы на DVD во время поездок

      Погрузитесь в просмотр фильмов на DVD в поездке с помощью PET720 с 17,8 см (7") цветным ЖК-дисплеем и с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™ для оптимального качества экрана. Также можно слушать музыку MP3/WMA-CD или просматривать изображения JPEG.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Портативный проигрыватель DVD

      Смотрите фильмы на DVD во время поездок

      Погрузитесь в просмотр фильмов на DVD в поездке с помощью PET720 с 17,8 см (7") цветным ЖК-дисплеем и с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™ для оптимального качества экрана. Также можно слушать музыку MP3/WMA-CD или просматривать изображения JPEG.

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        Портативный проигрыватель DVD

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Смотрите фильмы на DVD во время поездок

        Гарантия качества Zero Bright Dot™ для идеального просмотра

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

        Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Смотрите вместе файлы изображений JPEG с Picture CD

        Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей для качественного просмотра

        Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.

        Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

        Смотрите фильмы на широком экране формата 16:9

        Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Встроенные качественные стерео громкоговорители

        Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

        До 4-х часов воспроизведения фильмов с аккумулятором*

        До 4-х часов воспроизведения фильмов с аккумулятором*

        Проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу в автономном режиме. Можно смотреть фильмы, фотографии и прослушивать музыку в течение 4 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто подключить адаптер к источнику питания.

        Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

        Развлекайтесь вместе благодаря двум разъемам для наушников

        Устройство оснащено двумя разъемами для наушников, что позволяет слушать музыку вдвоем. Прихватите с собой пару комплектов наушников, устройтесь поудобнее и слушайте вместе!

        Экран с гарантией качества Zero Bright Dot™ для наилучшего качества изображения

        К вашим услугам высочайшее качество изображения без каких-либо раздражающих белых пятен на ЖК-экране. Обычно на ЖК-дисплеях имеются дефектные пиксели. На производстве ЖКД их называют яркими точками. Было принято считать, что ограниченное количество ярких точек является неизбежным эффектом при серийном производстве ЖКД. Благодаря системе жесткого контроля качества Philips, применяемой при производстве Портативных плееров DVD, наши ЖК-дисплеи имеют нулевой допуск по ярким точкам. Портативные плееры DVD поставляются с гарантией качества Philips Zero Bright Dot™, что гарантирует оптимальное качество экрана.

        Автомобильный адаптер и тонкий пульт ДУ

        Этот переносной DVD плеер поставляется с автомобильным адаптером питания и тонким пультом ДУ. Подключите адаптер к прикуривателю, чтобы зарядить плеер во время поездки. Не нужно беспокоиться о том, что аккумулятор разрядится в процессе просмотра или игры. Пульт ДУ размером с кредитную карту идеален для путешествий и занимает очень мало места.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Яркость
          200  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          250:1
          Рабочая область просмотра
          154,1x86,6 мм
          Шаг пикселей
          0,107(ш)x0,370(В) мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные динамики)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          10 мВ (среднеквадр., наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (наушники), >62 дБ (встр. динамики)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • DVD+R/+RW
          • DVD-R/-RW
          • SVCD
          • Video CD
          • CD
          • CD-R/CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA
          • Компакт-диск с изображениями
          Режимы воспроизведения дисков
          • Экранное меню
          • Повтор участка A-B
          • Угол
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Медленно назад
          • Медленно вперед
          • Масштаб
          Система воспроизведения видеодисков
          • NTSC
          • PAL

        • Аудиовоспроизведение

          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          • WMA
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • MP3-CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • WMA-CD
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet
          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Скорость передачи данных для WMA
          32–192 кбит/с

        • Подключения

          Аудиовыход — цифровой
          Коаксиальный (cinch)
          Вход постоянного тока
          9 В
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1
          А/В вход
          Композитный (CVBS) x1
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники x 2

        • Функции управления

          Ударостойкий
          Да
          Индикатор заряда аккумулятора
          Да

        • Аксессуары

          Блок аккумуляторов
          DV 7,4 В, литиево-ионные аккумуляторы
          Адаптер переменного/постоянного тока
          AY4112/00 (110-240 В, 50/60 Гц)
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В
          Пульт ДУ
          RC810 (размер "кредитная карта", 38 кнопок)
          Кабели
          1 x А/В каб.
          руководство пользователя
          Напечатано на 16 языках

        • Размеры

          Глубина коробки
          410  мм
          Высота коробки
          235  мм
          Ширина коробки
          260  мм
          Количество в упаковке
          3
          Глубина упаковки
          215  мм
          Высота упаковки
          242  мм
          Ширина упаковки
          130  мм
          Тип упаковки
          D-бокс
          Глубина продукта
          170  мм
          Высота продукта
          33  мм
          Ширина продукта
          193  мм
          Вес продукта
          0,85  кг
          Вес коробки
          6,8  кг

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • А/В кабель
        • Автокомплект
        • Блок аккумуляторов
        • Адаптер

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            • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
            • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.
            • Windows Media и логотип Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

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