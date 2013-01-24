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    Портативный DVD-плеер

    PET741D/12
    Общая оценка / 5
    1 награда
    • Фильмы, которые всегда с вами Фильмы, которые всегда с вами Фильмы, которые всегда с вами
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      DVD playback

      Портативный DVD-плеер

      PET741D/12
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Фильмы, которые всегда с вами

      Наслаждайтесь просмотром видеозаписей всегда и везде! Портативный DVD-проигрыватель PET741D с 7" ЖК-дисплеем TFT позволит не скучать в поездках и с удовольствием смотреть фильмы в форматах DVD/DivX® и фотографии JPEG, а также прослушивать музыку форматов MP3-CD/CD.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Портативный DVD-плеер

      Фильмы, которые всегда с вами

      Наслаждайтесь просмотром видеозаписей всегда и везде! Портативный DVD-проигрыватель PET741D с 7" ЖК-дисплеем TFT позволит не скучать в поездках и с удовольствием смотреть фильмы в форматах DVD/DivX® и фотографии JPEG, а также прослушивать музыку форматов MP3-CD/CD.

      Фильмы, которые всегда с вами

      Наслаждайтесь просмотром видеозаписей всегда и везде! Портативный DVD-проигрыватель PET741D с 7" ЖК-дисплеем TFT позволит не скучать в поездках и с удовольствием смотреть фильмы в форматах DVD/DivX® и фотографии JPEG, а также прослушивать музыку форматов MP3-CD/CD.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Портативный DVD-плеер

      Фильмы, которые всегда с вами

      Наслаждайтесь просмотром видеозаписей всегда и везде! Портативный DVD-проигрыватель PET741D с 7" ЖК-дисплеем TFT позволит не скучать в поездках и с удовольствием смотреть фильмы в форматах DVD/DivX® и фотографии JPEG, а также прослушивать музыку форматов MP3-CD/CD.

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        Портативный DVD-плеер

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Фильмы, которые всегда с вами

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9

        17,8 см (7") цветной TFT ЖК-дисплей с широким форматом 16:9

        Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.

        Встроенные стерео АС

        Встроенные стерео АС

        Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.

        Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

        Сертифицировано DivX для обычного воспроизведения видеозаписей DivX

        С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW

        Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-RW

        MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки

        Просмотр изображений JPEG с диска

        Просмотр изображений JPEG с диска

        Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!

        Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*

        Наслаждайтесь музыкой до 3 часов благодаря встроенному аккумулятору*

        Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 3 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.

        Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

        Адаптер переменного тока, автомобильный адаптер и кабель AV в комплекте

        Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.

        Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

        Поддержка DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

        Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.

        Всего несколько кнопок для простого и удобного управления

        Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Диагональ экрана (в дюймах)
          7  дюйма
          Разрешение
          480(ш) x 234(В) x 3(RGB)
          Тип экрана дисплея
          ЖК-дисплей TFT
          Яркость
          120  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          200:1
          Тип ЖК-панели
          Антибликовый поляризатор
          Рабочая область просмотра
          154,1x86,6 мм
          Время отклика (типич.)
          30  мс

        • Звук

          Выходная мощность
          250 мВ RMS (встроенные АС)
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          RMS 5 мВ (наушники)
          Отношение сигнал/шум
          >80 дБ (линейный выход), >76 дБ (наушники), >62 дБ (встроенные АС)

        • Воспроизведение видео

          Поддерживаемые медианосители
          • DVD
          • Компакт-диск с изображениями
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Режимы воспроизведения дисков
          • Меню диска
          • Быстро назад
          • Быстро вперед
          • Экранное меню
          • Повтор
          • Воспроизведение в произвольном порядке
          • Увеличить
          Система воспроизведения видеодисков
          • PAL
          • NTSC
          Форматы сжатия
          • Формат Divx
          • MPEG4

        • Аудиовоспроизведение

          Скорость передачи данных для MP3
          32–320 кбит/с
          Формат сжатия
          • Dolby Digital
          • MP3
          Поддерживаемые медианосители
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Поддержка файловых систем
          • Стандарт ISO-9660
          • Jolliet

        • Подключения

          Вход постоянного тока
          9 В, 1 А
          Разъем для наушников
          3,5 мм стереонаушники
          А/В выход
          Композитный (CVBS) x1

        • Функции управления

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Ударостойкий
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          Постоянный ток 9 В; 1 А, 110-240 В, 50/60 Гц
          Кабели
          1 x А/В каб.
          Пульт ДУ
          Плоский пульт ДУ AY5521
          руководство пользователя
          На нескольких языках
          Автокомплект
          Адаптер прикуривателя, 12 В

        • Питание

          Тип элемента питания
          Встроенный аккумулятор
          Срок службы аккумулятора
          До 3 часов*

        • Размеры

          Ширина коробки
          225  мм
          Глубина коробки
          240  мм
          Высота коробки
          270  мм
          Количество в упаковке
          3
          Вес коробки
          3,95  кг
          Ширина упаковки
          230  мм
          Глубина упаковки
          70  мм
          Высота упаковки
          255  мм
          Ширина продукта
          195  мм
          Глубина продукта
          153  мм
          Высота продукта
          38  мм
          Вес продукта
          0,71  кг
          Тип упаковки
          D-бокс

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Адаптер
        • Автокомплект
        • Пульт ДУ
        • Короткий А/В кабель (гнездо)

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              • DivX, DivX Certified и соответствующие логотипы являются торговыми марками DivXNetworks, Inc. и используются по лицензии.
              • Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов перезарядки и в конечном итоге подлежат замене. Срок службы аккумуляторов и количество циклов перезарядки зависит от характера использования и настроек.
              • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.
              • Срок службы аккумуляторов указан приблизительно и зависит от режима работы устройства. Для увеличения срока службы аккумулятора следует настроить минимальную яркость подсветки ЖК-дисплея, пользоваться наушниками (а не встроенными динамиками) и прослушивать звук на среднем уровне громкости, а также пользоваться устройством при комнатной температуре.

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