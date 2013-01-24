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- Адаптер
- Автокомплект
- Пульт ДУ
- Короткий А/В кабель (гнездо)
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Фильмы, которые всегда с вами
Наслаждайтесь просмотром видеозаписей всегда и везде! Портативный DVD-проигрыватель PET741D с 7" ЖК-дисплеем TFT позволит не скучать в поездках и с удовольствием смотреть фильмы в форматах DVD/DivX® и фотографии JPEG, а также прослушивать музыку форматов MP3-CD/CD.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фильмы, которые всегда с вами
Наслаждайтесь просмотром видеозаписей всегда и везде! Портативный DVD-проигрыватель PET741D с 7" ЖК-дисплеем TFT позволит не скучать в поездках и с удовольствием смотреть фильмы в форматах DVD/DivX® и фотографии JPEG, а также прослушивать музыку форматов MP3-CD/CD.
Фильмы, которые всегда с вами
Наслаждайтесь просмотром видеозаписей всегда и везде! Портативный DVD-проигрыватель PET741D с 7" ЖК-дисплеем TFT позволит не скучать в поездках и с удовольствием смотреть фильмы в форматах DVD/DivX® и фотографии JPEG, а также прослушивать музыку форматов MP3-CD/CD.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Фильмы, которые всегда с вами
Наслаждайтесь просмотром видеозаписей всегда и везде! Портативный DVD-проигрыватель PET741D с 7" ЖК-дисплеем TFT позволит не скучать в поездках и с удовольствием смотреть фильмы в форматах DVD/DivX® и фотографии JPEG, а также прослушивать музыку форматов MP3-CD/CD.
Благодаря цветному ЖК-дисплею изображение словно оживает, позволяя пользователям наслаждаться "живой" цветопередачей и реалистичной детализацией, не уступающей самым качественным фотографиям, при просмотре бесценных снимков, любимых фильмов и музыкальных видеофайлов. Формат изображения 16:9 является общепринятым стандартом для цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает отличное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения качества изображения, которое появляется при растяжении изображения по размеру экрана.
Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.
С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видео DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD.
MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки
Просматривайте фотографии в формате JPEG, сохраненные на диске. Наслаждайтесь приятными воспоминаниями вместе с родными и друзьями в любое время!
Этот проигрыватель Philips поставляется в комплекте с компактным встроенным аккумулятором, обеспечивающим продолжительную работу. Можно смотреть фильмы, просматривать изображения и прослушивать музыку в течение 3 часов без перерыва, зарядив проигрыватель один раз. Для зарядки аккумулятора необходимо просто включить кабель питания в розетку.
Для удобства использования в комплект с проигрывателем Philips входит адаптер переменного тока, адаптер для использования в автомобиле и кабель А/В.
Портативный DVD-плеер Philips совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В проигрывателе реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков.
Этот портативный проигрыватель прост в использовании и оснащен специально разработанной системой навигации для максимально комфортного управления всеми функциями устройства в пути. Чтобы посмотреть любимый DVD-диск, просто загрузите его в проигрыватель. Всего несколько кнопок для интуитивного управления, полная совместимость с большинством форматов DVD/VCD/CD, и Вы будете уверены, что не заскучаете в дороге.
Изображение/дисплей
Звук
Воспроизведение видео
Аудиовоспроизведение
Подключения
Функции управления
Аксессуары
Питание
Размеры
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