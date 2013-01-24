Фильмы, которые всегда с вами

Наслаждайтесь просмотром видеозаписей всегда и везде! Портативный DVD-проигрыватель PET741D с 7" ЖК-дисплеем TFT позволит не скучать в поездках и с удовольствием смотреть фильмы в форматах DVD/DivX® и фотографии JPEG, а также прослушивать музыку форматов MP3-CD/CD.