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  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
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  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

Больше не доступен

Электростанок Philips OneBlade Pro

QP6510/20

4.9
| (60) Отзывы | 98% рекомендуют этот продукт
Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Электростанок Philips OneBlade Pro — это новый революционный гибридный стайлер для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все.
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Philips OneBlade – выбор №11

Сбривает щетину, не повреждая кожу

Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

  • Подравнивает, делает контуры и бреет

  • Для щетины любой длины

  • Гребень для подравнивания, 12 установок

  • Аккумулятор, влажное и сухое бритье

Уникальная технология OneBlade

Уникальная технология OneBlade

Электростанок Philips OneBlade Pro оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.

Точное подравнивание

Подравнивайте щетину до оптимальной длины. Philips OneBlade поставляется с высокоточным гребнем с 12 установками длины, которые позволят создавать образ с щетиной необходимой длины.

Создавайте четкие контуры

Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.9

из 5

60

Отзывы

98%

рекомендуют этот продукт

2
1

22/04/2020

Україна

Україна

Отличный прибор

Пользуюсь уже около полугода и кажется, как будто перешел на новый уровень! После станка вот очень явные отличия в комфорте! Не оставляет порезов и раздражения, удобно делать четкий контур. Сменил только одну кассету, а не каждый месяц и это довольно экономно. Аккумулятор держит довольно долго, хоть и заряжается очень быстро. Удобно, что заряд показывает в процентах, а не просто индикация. Очень классная триммерная насадка. Это просто находка для любого мужчины!

Плюсы

Не оставляет порезов и раздражения, хороший аккумулятор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про QP6520/20 OneBlade Pro

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про QP6520/20 OneBlade Pro

20/11/2018

Україна

Україна

Замечательная вещь!!!

Давно хотел купить Наконец появилась продвинутая версия Хорошо,что есть скидка 50% на лезвия при регистрации

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про QP6520/20 OneBlade Pro

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про QP6520/20 OneBlade Pro

20/10/2023

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Якісний, надійний та корисний пристрій

Користуюсь даною бритвою декілька років. Бриюсь завжди насухо, подразнення шкіри після бриття взагалі не має, врощених волосків також не має, бриє гарно, думаю це ще залежить від самих волосків. Збірка чудова, після кожного бриття промиваю під проточною водою, вологозахищеність ідеальна. Рекомендую як цю бритву, так і інші подібні з цієї серії.

Плюсы

Якісна збірка, гарне бриття, універсальність

Минусы

Недоліки відсутні

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про QP6520/20 Електростанок Philips OneBlade Pro

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про QP6520/20 Електростанок Philips OneBlade Pro

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      Примечания

      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. Для максимально качественного бритья лезвия необходимо менять каждые 4 месяца при использовании бритвы дважды в неделю для полного бритья. Фактические данные могут различаться.