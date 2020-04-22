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Больше не доступен
Подравнивает, делает контуры и бреет
Для щетины любой длины
Гребень для подравнивания, 14 установок
Аккумулятор, влажное и сухое бритье
Электростанок Philips OneBlade Pro оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.
Подравнивайте бороду с помощью прилагаемого регулируемого гребня, получая равномерную длину. Выберите одну из 14 фиксируемых установок длины и создавайте любой понравившийся образ: от эффекта легкой небритости до более небрежного стиля и полноценной щетины
Создавайте четкие контуры за несколько секунд с двусторонним лезвием.
4.9
из 5
60
Отзывы
98%
рекомендуют этот продукт
22/04/2020
Україна
Отличный прибор
Пользуюсь уже около полугода и кажется, как будто перешел на новый уровень! После станка вот очень явные отличия в комфорте! Не оставляет порезов и раздражения, удобно делать четкий контур. Сменил только одну кассету, а не каждый месяц и это довольно экономно. Аккумулятор держит довольно долго, хоть и заряжается очень быстро. Удобно, что заряд показывает в процентах, а не просто индикация. Очень классная триммерная насадка. Это просто находка для любого мужчины!
Плюсы
Не оставляет порезов и раздражения, хороший аккумулятор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про QP6520/20 OneBlade Pro
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про QP6520/20 OneBlade Pro
Madcat2378
20/11/2018
Україна
Замечательная вещь!!!
Давно хотел купить Наконец появилась продвинутая версия Хорошо,что есть скидка 50% на лезвия при регистрации
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про QP6520/20 OneBlade Pro
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про QP6520/20 OneBlade Pro
Evgeny98
20/10/2023
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Якісний, надійний та корисний пристрій
Користуюсь даною бритвою декілька років. Бриюсь завжди насухо, подразнення шкіри після бриття взагалі не має, врощених волосків також не має, бриє гарно, думаю це ще залежить від самих волосків. Збірка чудова, після кожного бриття промиваю під проточною водою, вологозахищеність ідеальна. Рекомендую як цю бритву, так і інші подібні з цієї серії.
Плюсы
Якісна збірка, гарне бриття, універсальність
Минусы
Недоліки відсутні
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про QP6520/20 Електростанок Philips OneBlade Pro
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про QP6520/20 Електростанок Philips OneBlade Pro
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Для максимально качественного бритья лезвия необходимо менять каждые 4 месяца при использовании бритвы дважды в неделю для полного бритья. Фактические данные могут различаться.