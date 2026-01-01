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LongLifeЭлемент питания

R6L12B/97

Лучшая батарейка для слаботочных устройств

Лучший выбор для слаботочных устройств — это батареи Longlife. В них используется технология цинково-хлоридных элементов, и они идеально подходят для часов, радиоприемников, калькуляторов и пультов ДУ.

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Лучшая батарейка для слаботочных устройств

  • Хлорид цинка

Батарея остается годной для использования в течение 3 лет

Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.

Понятные схематические инструкции по эксплуатации

Универсальные схемы на упаковке объясняют, как и где батарея может или должна быть использована.

Цветная маркировка облегчает определение размеров батарей

Для упрощения определения наиболее распространенных размеров батарей используется цветовая маркировка в соответствии с отраслевыми стандартами.

Технические характеристики

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