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Больше не доступен
R6L4F/97
Лучшая батарейка для слаботочных устройств
Лучший выбор для слаботочных устройств — это батареи Longlife. В них используется технология цинково-хлоридных элементов, и они идеально подходят для часов, радиоприемников, калькуляторов и пультов ДУ.
AA
Хлорид цинка
Эти батареи Philips гарантированно не содержат вредных тяжелых металлов, таких как кадмий и ртуть.
Любая батарея разряжается, когда она не используется. Мы гарантируем, что эта батарея содержит, по крайней мере, 80 % своей первоначальной энергии до окончания срока годности.
Универсальные схемы на упаковке объясняют, как и где батарея может или должна быть использована.
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