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Больше не доступен

Бритвенный блок

RQ12/70

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.
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Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

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Сменный бритвенный блок для бритв SensoTouch 3D

Сменный бритвенный блок для бритв SensoTouch 3D

Бритвенный блок RQ12 совместим с бритвами SensoTouch 3D (RQ12xx) и Arcitec (RQ10xx).

Наша лучшая бритвенная система сбривает даже 3-дневную щетину

Наша лучшая бритвенная система сбривает даже 3-дневную щетину

Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже, сбривая даже 3-дневную щетину. Система обеспечивает на 30 % более гладкое* и быстрое бритье, чтобы вы всегда выглядели безупречно.

Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

Головки движутся в 8 направлениях для достижения наилучшего результата

Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок

10/04/2019

Україна

Україна

Универсальная головка. Мне подошла.

Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок

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