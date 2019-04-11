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Бритвенный блок RQ12 совместим с бритвами SensoTouch 3D (RQ12xx) и Arcitec (RQ10xx).
Непревзойденное гладкое бритье. Лезвия V-Track Precision PRO аккуратно захватывают и направляют волоски любой длины, а также волоски, прилегающие к коже, сбривая даже 3-дневную щетину. Система обеспечивает на 30 % более гладкое* и быстрое бритье, чтобы вы всегда выглядели безупречно.
Головки ContourDetect, движущиеся в 8 направлениях, точно повторяют изгибы лица и шеи. При каждом движении они захватывают на 20 % больше волосков, позволяя добиться невероятно чистого и гладкого бритья.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок
Владимир1969
10/04/2019
Україна
Универсальная головка. Мне подошла.
Поставил на старую 7 серию, купил в розетке. На все серии с таким креплением. Не слушайте менеджеров на розетке. Там всех убеждают , что это только лезвия.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про RQ12/70 Бритвений блок