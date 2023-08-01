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    Shaver 1000 Series

    Электробритва

    S1142/00
    Общая оценка / 5
    • Быстрое и безупречное бритье Быстрое и безупречное бритье Быстрое и безупречное бритье
      -{discount-value}

      Shaver 1000 Series Электробритва

      S1142/00
      Общая оценка / 5

      Быстрое и безупречное бритье

      Электробритва Philips серии 1000 обеспечит быстрое и безупречное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и 100 % моющихся компонентов делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver 1000 Series Электробритва

      Быстрое и безупречное бритье

      Электробритва Philips серии 1000 обеспечит быстрое и безупречное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и 100 % моющихся компонентов делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах

      Быстрое и безупречное бритье

      Электробритва Philips серии 1000 обеспечит быстрое и безупречное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и 100 % моющихся компонентов делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах

      Shaver 1000 Series Электробритва

      Быстрое и безупречное бритье

      Электробритва Philips серии 1000 обеспечит быстрое и безупречное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и 100 % моющихся компонентов делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver 1000 Series

        Shaver 1000 Series

        Электробритва

        - {discount-value}

        Итого:

        Быстрое и безупречное бритье

        • Лезвия PowerCut
        • Гибкие головки 4D
        • Открытие одним касанием
        Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

        Лезвия PowerCut созданы для стабильно гладкого бритья

        27 самозатачивающихся лезвий одинаково сбривают все волоски прямо по уровню кожи для равномерного результата каждый сеанс. Наши самозатачивающиеся лезвия прослужат вам как новые в течение 2 лет.

        Гибкие головки 4D повторяют контуры лица для комфортного бритья

        Гибкие головки 4D повторяют контуры лица для комфортного бритья

        Гибкие головки двигаются в четырех направлениях для поддержания оптимального контакта с кожей и защиты от порезов и ссадин.

        Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

        Открытие одним касанием для быстрой и удобной очистки

        Головка бритвы открывается одним касанием кнопки для удобной промывки проточной водой.

        40 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 8 часов

        40 минут работы от аккумулятора после зарядки в течение 8 часов

        Надежный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает 40 минут работы бритвы, а зарядка занимает 8 часов. Этого хватит примерно на 13 сеансов бритья.

        Эргономичный дизайн для удобства использования

        Эргономичный дизайн для удобства использования

        Всегда удобный хват. Эргономичная прорезиненная ручка обеспечит безопасность и комфорт, даже если держать бритву мокрыми руками.

        Влагозащита для удобной очистки и бритья в душе

        Влагозащита для удобной очистки и бритья в душе

        Промывайте проточной водой и брейтесь в душе. Класс защиты от влаги IPX7 означает, что бритва выдержит погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

        Индикатор заряда аккумулятора поможет понять, когда требуется зарядить его

        Индикатор заряда аккумулятора поможет понять, когда требуется зарядить его

        Разряженный аккумулятор больше не станет неожиданностью. Индикатор заряда позволит оценить текущий заряд аккумулятора и проверить состояние зарядки.

        Удобная зарядка

        Удобная зарядка

        Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать подходящее устройство на www.philips.com/support

        С заботой о вас и нашей планете

        С заботой о вас и нашей планете

        Упаковка этой бритвы не содержит пластик и на 90 % состоит из переработанных материалов, а наше производство лезвий использует 100 % электричества из возобновляемых источников.

        Защитная крышка поддерживает чистоту бритвенной головки между сеансами бритья

        Защитная крышка поддерживает чистоту бритвенной головки между сеансами бритья

        Поддерживайте безопасность и чистоту защитной крышки между сеансами бритья и во время транспортировки.

        • Аксессуары

          Обслуживание
          Защитная крышка

        • Мощность

          Тип элемента питания
          Никель-металл-гидридный аккумулятор
          Время работы
          40 минут — 13 сеансов бритья
          Время зарядки
          8 часов для полной зарядки

        • Дизайн

          Ручка
          Эргономичная ручка
          Цвет
          Темно-серый

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Сменные головки
          Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

        • Качество бритья

          Гибкость головки
          Гибкие головки 4D
          Бритвенная система
          • Система лезвий PowerCut
          • 27 самозатачивающихся лезвий
          • 55,000 режущих движений в минуту

        • Удобство использования

          Очистка
          Можно промывать под водой
          Дисплей
          Индикатор зарядки
          При работе
          Питание только от аккумулятора
          Водонепроницаемые
          • Влагозащита IPX7
          • Для использования в душе

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            Продавец интернет-магазина:

            ООО «Филипс Украина»
            03038, Украина
            г. Киев, ул. Н. Гринченко, 2/1
            Код ЕДРПОУ 33744042

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