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Этот продукт
Shaver 1000 Series
Электробритва
1 699,00 ₴
SH30
Сменные бритвенные головки
1 199,00 ₴
1699,00 ₴
1699,00 ₴
Лезвия PowerCut
Гибкие головки 4D
Открытие одним касанием
27 самозатачивающихся лезвий одинаково сбривают все волоски прямо по уровню кожи для равномерного результата каждый сеанс. Наши самозатачивающиеся лезвия прослужат вам как новые в течение 2 лет.
Гибкие головки двигаются в четырех направлениях для поддержания оптимального контакта с кожей и защиты от порезов и ссадин.
Надежный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает 40 минут работы бритвы, а зарядка занимает 8 часов. Этого хватит примерно на 13 сеансов бритья.
4.8
из 5
199
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Ъьёэ
29/01/2021
Україна
Отзыв
Отзыв больше касается работы магазина. Хотел заказать бритву именно в официальном магазине производителя. В процессе заказа возникли трудности связанные с некорректной работой сайта, но их оперативно решили консультанты через переписку в Фейсбук. Переживал, чтоб упаковка и сам товар были целыми так как для подарка. Бритва приехала упакованная очень хорошо - в картонной коробке, замотанная в пупырку, все целое и запечатанное. И при этом доставка бесплатная! Дополнительный год гарантии тоже получил. Потому, по работе фирменного магазина, по пятибалльной шкале даю 7! Спасибо! По бритве сказать пока нечего. Работает тихо, бреет чисто. Самое главное - как долго будет служить, а это покажет время. Но один недостаток для себя уже обнаружил, о нем ниже.
Плюсы
Свиду добротная, качественная, бреет чисто, тихо, работает и от сети и от батареи. 3 года гарантии
Минусы
Защитная крышка не продуманная. Тугая и хлястик напротив кнопки открытия. Из-за этого, снимая крышку нажимается кнопка открытия бритвенной головки
Этот отзыв про Shaver series 1000 S1231/41 Электробритва серии 1000 для сухого бритья
Этот отзыв про Shaver series 1000 S1231/41 Электробритва серии 1000 для сухого бритья
Vladislav17
15/11/2020
Україна
Хорошая бритва за свои деньги.
Была у меня бритва Филипс более дорогого сегмента , прослужила пять лет. Решил попробовать приобрести более простой вариант. На удивление оказалось что бреет она не хуже, хоть и менее мощная. Привык к ней за пару дней. Заряд держит не менее 40 минут,( проанализировал по дням использования). Очень порадовало что работает и подключенной к сети (предыдущая только от аккумулятора,и если забыл зарядить, то привет..)
Плюсы
Работа от сети и аккумулятора, длинный шнур(при необходимости), индикатор заряда(цвет с белого меняется на красный при почти полном разряде),изготовлено в Нидерландах а не Китае..
Минусы
Более массивный корпус по сравнению с более дорогими, и немного меньше мощность, а в остальном неплохо..
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 1000 S1231/41 Электробритва серии 1000 для сухого бритья
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 1000 S1231/41 Электробритва серии 1000 для сухого бритья
Salenkor
25/07/2026
Україна
Бритва S1142/00
Спасибо большое очень понравилась, будем пользоваться
Этот отзыв про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000
Date of Use 2026-07-15
Этот отзыв про Електробритва Philips S1142/00 серії 1000
Date of Use 2026-07-15
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.