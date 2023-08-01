Shaver 1000 Series

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Быстрое и безупречное бритье
Электробритва Philips серии 1000 обеспечит быстрое и безупречное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и 100 % моющихся компонентов делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое и безупречное бритье
Электробритва Philips серии 1000 обеспечит быстрое и безупречное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и 100 % моющихся компонентов делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах
Быстрое и безупречное бритье
Электробритва Philips серии 1000 обеспечит быстрое и безупречное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и 100 % моющихся компонентов делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрое и безупречное бритье
Электробритва Philips серии 1000 обеспечит быстрое и безупречное бритье за небольшую цену. 27 самозатачивающихся лезвий PowerCut и 100 % моющихся компонентов делают эту бритву простым в использовании и максимально надежным вариантом. Узнать обо всех преимуществах
Электробритва
Итого:
27 самозатачивающихся лезвий одинаково сбривают все волоски прямо по уровню кожи для равномерного результата каждый сеанс. Наши самозатачивающиеся лезвия прослужат вам как новые в течение 2 лет.
Гибкие головки двигаются в четырех направлениях для поддержания оптимального контакта с кожей и защиты от порезов и ссадин.
Головка бритвы открывается одним касанием кнопки для удобной промывки проточной водой.
Надежный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает 40 минут работы бритвы, а зарядка занимает 8 часов. Этого хватит примерно на 13 сеансов бритья.
Всегда удобный хват. Эргономичная прорезиненная ручка обеспечит безопасность и комфорт, даже если держать бритву мокрыми руками.
Промывайте проточной водой и брейтесь в душе. Класс защиты от влаги IPX7 означает, что бритва выдержит погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут.
Разряженный аккумулятор больше не станет неожиданностью. Индикатор заряда позволит оценить текущий заряд аккумулятора и проверить состояние зарядки.
Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Мы стремимся сократить количество отходов и адаптеров USB, что поставляем на рынки. Если вам потребуется адаптер, вы можете заказать подходящее устройство на www.philips.com/support
Упаковка этой бритвы не содержит пластик и на 90 % состоит из переработанных материалов, а наше производство лезвий использует 100 % электричества из возобновляемых источников.
Поддерживайте безопасность и чистоту защитной крышки между сеансами бритья и во время транспортировки.
Аксессуары
Мощность
Дизайн
Обслуживание
Качество бритья
Удобство использования
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